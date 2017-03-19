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14:15 (мск), источник: Om1.ru

Малахов пригласил первоклассника из Омска на Первый канал

Мальчик принял участие в съемках программы «Сегодня вечером».

Вчера, 18 марта, на Первом канале вышла программа «Сегодня вечером», посвященная Владимиру Кузьмину. Гостем этой передачи стал юный омич, семилетний Юра Максименков. Ранее ребенок выступал на шоу «Голос. Дети» и попал туда благодаря песне Владимира Кузьмина «Симона».

В эфире Первого канала юный певец повторил свое выступление и получил из рук Кузьмина диск с песнями любимого исполнителя.

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