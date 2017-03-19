Погода на 20 марта: дождливо и ветренно
В понедельник, 20 марта, на территории Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода, информирует Гидрометцентр регионального МЧС.
В понедельник, 20 марта, на территории Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода, информирует Гидрометцентр регионального МЧС.
Временами небольшой дождь, ночью местами со снегом. Ветер переменного направления от 5 до 10 м/с, утром и днём порывы до 12−14 м/с.
Температура воздуха ночью 1- 4, днем 5−9 градусов тепла. Видимость 4−6 км. Атмосферное давление будет медленно повышаться и в первый день рабочей недели составит 752 мм. рт. ст.