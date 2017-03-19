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15:36 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Космический корабль Dragon покинул МКС и направился на Землю с грузом

Американский грузовой космический корабль Dragon покинул МКС и начал возвращение на Землю. Об этом сообщает NASA в Twitter.

Источник: NASA

Отстыковку корабля начали специалисты с Земли: они подвели к грузовику манипулятор Canadarm2, с помощью которого корабль будет отведен от стыковочного узла станции. Затем астронавт NASA Роберт Кимброу и астронавт ЕКА Тома Песке дали команду на отстыковку грузового корабля от манипулятора.

В 17:10 мск корабль сойдет с орбиты и приблизительно через 40 мин. приводнится в Тихом океане.

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По возвращении он доставит около 2,5 т отработанных материалов и результаты научных экспериментов. Как сообщает агентство, на сегодняшний день Dragon — единственный космический корабль, который может доставлять грузы с орбитальной станции на Землю.

Напомним, 23 февраля Dragon успешно пристыковался к МКС. Первая попытка стыковки 22 февраля оказалась неудачной.

Ранее предполагалось, что запуск пилотируемых капсул Dragon к МКС могут перенести на второй квартал 2018 года в связи с работой над изменением системы заправки топливом ракеты Falcon 9. Напомним, она потерпела крушение при запуске в сентябре 2016 года. Предыдущий успешный запуск грузового корабля Dragon к МКС был осуществлен в июле прошлого года.

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