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16:09 (мск), источник: СуперОмск

Танцующая за рулем женщина порадовала омичей

В паблике Regik55 омич опубликовал видео, на котором омичка за рулем автомобиля энергично двигается под музыку и пытается подпевать.

Большинство комментаторов видео положительно высказались о жизнерадостной автоледи. Пользователи похвалили женщину, отметив, что своим танцем она поднимает настроение другим.

А вот автора видео комментаторы наоборот осудили, заявив, что в подобном танце нет ничего особенного, и не стоит снимать видео по таким пустякам.

При этом, многие жители Омска заявили, что сами часто танцуют за рулем.

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