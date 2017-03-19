Танцующая за рулем женщина порадовала омичей

Большинство комментаторов видео положительно высказались о жизнерадостной автоледи. Пользователи похвалили женщину, отметив, что своим танцем она поднимает настроение другим.

А вот автора видео комментаторы наоборот осудили, заявив, что в подобном танце нет ничего особенного, и не стоит снимать видео по таким пустякам.

При этом, многие жители Омска заявили, что сами часто танцуют за рулем.