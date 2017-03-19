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16:09 (мск), источник: РИА Новости

СМИ назвали дату и место похорон Джорджа Майкла

ЛОНДОН, 19 мар — РИА Новости, Мария Табак. Похороны британского певца Джорджа Майкла состоятся на следующей неделе, пишет в воскресенье таблоид Sun со ссылкой на источники.

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По данным издания, Джордж Майкл будет похоронен рядом со своей матерью на кладбище Хайгейт на севере Лондона.

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«Похороны будут камерной церемонией, присутствовать будет очень мало народа. В часовне есть места только для 30 человек, так что, помимо близких родственников, там мало кто будет. Все детали держатся в строжайшем секрете. Большинство гостей узнают подробности буквально за несколько часов до начала церемонии. Это связано с желанием избежать появления фанатов, которые хотят увидеть церемонию прощания со своим кумиром», — приводит Sun слова источника.

Никаких официальных объявлений относительно времени и места проведения похорон не приведено, издание лишь сообщает, что, по его данным, фрагменты из Библии будет читать экс-участница группы Spice Girls, близко дружившая с Джорджем Майклом, Джерри Хорнер (Холлиуэлл). Ее якобы попросил об этом бойфренд покойного, опасающийся, что не сможет справиться с эмоциями.

Джордж Майкл (настоящее имя Георгиос Кириакос Панайоту) скончался 25 декабря 2016 года в возрасте 53 лет в своем загородном доме в графстве Оксфордшир. Недавно коронер графства Оксфордшир подтвердил, что певец скончался в результате «естественных причин».

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