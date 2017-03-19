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17:54 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Мемориал жертвам крушения «Боинга» компании FlyDubai открыли в Ростове

Мемориал жертвам авиакатастрофы «Боинга» авиакомпании FlyDubai открыли в Ростове-на-Дону 19 марта.

В этот день исполнился год со дня трагедии, унесшей жизни 62 человек.

Макет мемориала под названием «Прерванный полет», который открылся напротив здания ростовского аэропорта, разработал заслуженный художник РФ Анатолий Скнарин.

Как уточнили в пресс-службе правительства Ростовской области, основой композиции стала птица, которая символизирует души погибших в авиакатастрофе и связь между землей и небом.

Скульптурная композиция и постамент выполнены из гранита, птица — из бронзы. Высота памятника — 2,5 м. В церемонии приняли участие министр транспорта Максим Соколов, губернатор Ростовской области Василий Голубев, а также официальный представитель авиакомпании FlyDubai Джейхун Эфенди. Литию по погибшим совершил глава Донской митрополии митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.

Напомним, 19 марта 2016 года рано утром в аэропорту Ростова-на-Дону при заходе на посадку разбился пассажирский самолёт. Boing-737−800 следовал рейсом из Дубая. На его борту находились 62 человека, из них — 55 пассажиров и 7 членов экипажа.

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