Мемориал жертвам крушения «Боинга» компании FlyDubai открыли в Ростове

В этот день исполнился год со дня трагедии, унесшей жизни 62 человек.

Макет мемориала под названием «Прерванный полет», который открылся напротив здания ростовского аэропорта, разработал заслуженный художник РФ Анатолий Скнарин.

Как уточнили в пресс-службе правительства Ростовской области, основой композиции стала птица, которая символизирует души погибших в авиакатастрофе и связь между землей и небом.

Скульптурная композиция и постамент выполнены из гранита, птица — из бронзы. Высота памятника — 2,5 м. В церемонии приняли участие министр транспорта Максим Соколов, губернатор Ростовской области Василий Голубев, а также официальный представитель авиакомпании FlyDubai Джейхун Эфенди. Литию по погибшим совершил глава Донской митрополии митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.