Мемориал жертвам крушения «Боинга» компании FlyDubai открыли в Ростове
Мемориал жертвам авиакатастрофы «Боинга» авиакомпании FlyDubai открыли в
Мемориал жертвам авиакатастрофы «Боинга» авиакомпании FlyDubai открыли в
В этот день исполнился год со дня трагедии, унесшей жизни 62 человек.
Макет мемориала под названием «Прерванный полет», который открылся напротив здания ростовского аэропорта, разработал заслуженный художник РФ Анатолий Скнарин.
Как уточнили в
Скульптурная композиция и постамент выполнены из гранита, птица — из бронзы. Высота памятника — 2,5 м. В церемонии приняли участие министр транспорта Максим Соколов, губернатор Ростовской области Василий Голубев, а также официальный представитель авиакомпании FlyDubai Джейхун Эфенди. Литию по погибшим совершил глава Донской митрополии митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.
Напомним, 19 марта 2016 года рано утром в аэропорту