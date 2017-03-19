Около 1000 человек вышли на митинг у Дворца спорта

Организаторами акции выступили региональные отделения партий КПРФ, ЛДПР и движения «Гражданская инициатива». По данным областного ГУ МВД, в митинге участвовали около 1000 человек.

Напомним, аналогичная акция прошла месяц назад, тогда в ней приняло участие, по разным данным, от 500 до 950 человек.