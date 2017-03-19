Медики объяснили, почему даже на диете люди набирают вес
4 главных причины, почему люди набирают вес.
4 главных причины, почему люди набирают вес.
Первая причина — пассивное курение
Журнал The American Journal of Physiology недавно опубликовал статью о влиянии пассивного курения на человека. Конечно, мы и раньше знали, что в нём нет ничего хорошего. Но теперь этому есть ещё и научные доказательства: в табачном дыме присутствуют вещества, которые нарушают нормальную работу клеток и не позволяют организму бороться с жировыми накоплениями. Получается, что если у вас есть желание сбросить вес, вам надо как можно меньше находиться рядом с курильщиками.
Вторая причина — работа в вечернюю или ночную смену
Зачастую люди, которые работают не в дневную смену (условно говоря, когда всё кипит), тратят меньше энергии. Ну и потом, биологические часы не обманешь — ночью всё же мы должны спать.
Третья причина — антибиотики
Это выяснили исследователи из
Четвертая причина находится внутри нас
Дело в том, что здоровая пищеварительная система полна микроорганизмов и бактерий, которые не только переваривают пищу, но и помогают нам бороться с болезнями, вырабатывают витамины, регулируют обмен веществ и даже влияют на настроение. Если у вас по