Премию «Народный герой» получила лидер омских волонтеров Дарья Осенник
Вместе с ней на сцену поднялась вся ее команда.
Вместе с ней на сцену поднялась вся ее команда.
На премии «Народный герой» в номинации «Благотворительность» победителем признали лидера волонтерской группы, которая оказывает помощь
Дарья Осенник, победитель номинации «Благотворительность»:
— Хоть в этой номинации выдвинули мою кандидатуру, но без моей команды ничего бы не было. Они мои руки, мои крылья.
Команда волонтеров Дарьи Осенник, в количестве более 20 человек, также пришла на вручение премии. Все они были приглашены на сцену.
В своей группе «Помоги брошенным детям» в социальной сети «ВКонтакте» они распространяют информацию о людях, нуждающихся в помощи, постоянно проводят благотворительные чаепития и