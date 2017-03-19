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16:03 (мск), источник: Om1.ru

Премию «Народный герой» получила лидер омских волонтеров Дарья Осенник

Вместе с ней на сцену поднялась вся ее команда.

На премии «Народный герой» в номинации «Благотворительность» победителем признали лидера волонтерской группы, которая оказывает помощь детям-инвалидам и детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации Дарью Осенник. Победителя объявили лауреат прошлого года премии Татьяна Дугина и директор «ВДВ-Медиа» Сергей Концедалов.

Дарья Осенник, победитель номинации «Благотворительность»:

 — Хоть в этой номинации выдвинули мою кандидатуру, но без моей команды ничего бы не было. Они мои руки, мои крылья.

Команда волонтеров Дарьи Осенник, в количестве более 20 человек, также пришла на вручение премии. Все они были приглашены на сцену.

В своей группе «Помоги брошенным детям» в социальной сети «ВКонтакте» они распространяют информацию о людях, нуждающихся в помощи, постоянно проводят благотворительные чаепития и мастер-классы, собирают подгузники и одежду для малоимущих семей с детьми, участвуют в городских ярмарках и направляют вырученные средства на благотворительные мероприятия.

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