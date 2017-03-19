Премию «Народный герой» получила лидер омских волонтеров Дарья Осенник

На премии «Народный герой» в номинации «Благотворительность» победителем признали лидера волонтерской группы, которая оказывает помощь детям-инвалидам и детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации Дарью Осенник. Победителя объявили лауреат прошлого года премии Татьяна Дугина и директор «ВДВ-Медиа» Сергей Концедалов.

Дарья Осенник, победитель номинации «Благотворительность»:

— Хоть в этой номинации выдвинули мою кандидатуру, но без моей команды ничего бы не было. Они мои руки, мои крылья.

Команда волонтеров Дарьи Осенник, в количестве более 20 человек, также пришла на вручение премии. Все они были приглашены на сцену.