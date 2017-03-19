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15:58 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже на ближайшей рабочей неделе потеплеет до + 11 градусов

Половину дней будут идти дожди.

В Воронеже в ближайшие пять дней весна окончательно вступит в свои права. Заморозков не ожидается, а идущие уже сейчас дожди должны способствовать окончательному таянию оставшегося снега.
В понедельник, 20 марта, в столице Черноземья ночью будет около 4 градусов тепла. Днем потеплеет до 8 градусов. Синоптики прогнозируют небольшие дожди и облачность.

Во вторник, 21 марта, ночью станет на 1 градус прохладнее. Днем воздух прогреется также до 8 градусов. Переменная облачность, без осадков.

В среду, 22 марта, в ночное время в Воронеже похолодает до 1 градуса со знаком «плюс». Днем потеплеет до 11 градусов тепла. Также не будет осадков, ожидается переменная облачность.
В четверг, 23 марта, ночью потеплеет. Столбики термометров поднимутся до 4 градусов. Днем воздух и вовсе прогреется до 11 градусов. Синоптики прогнозируют небольшие дожди.
В пятницу, 24 марта, ночью станет на пару градусов прохладнее. Днем температура воздуха составит 11 градусов тепла.

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