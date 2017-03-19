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18:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Тезка Саддама Хусейна сменил имя из-за проблем с трудоустройством

Морской инженер из Индии Саддам Хусейн, однофамилец казненного президента Ирака, сменил имя из-за того, что ему отказали в трудоустройстве более 40 раз. Об этом сообщает Hindustan Times.

Источник: Reuters

По словам Хусейна, он не понимал причину отказов, пока представители судоходных компаний, где мужчина проходил собеседования, не объяснили ему, что проблема заключалась в его имени.

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По мнению работодателей, оно могло вызывать подозрения у сотрудников аэропортов и тем самым осложнить работу, связанную с частыми поездками за границу.

Хотя инженер уже получил паспорт с новым именем Саджид, его потенциальные работодатели продолжают запрашивать сертификаты об образовании, в которых по-прежнему указано старое имя. Университет, в котором отучился мужчина, отказался переоформлять документы, пока не будут исправлены свидетельства о сдаче экзаменов. Саддам обратился в Центральный совет по среднему образованию с просьбой помочь сменить имя, однако чиновники пока не предприняли никаких действий.

Позже Саддам подал заявление в Верховный суд Джаркханда, штата на востоке Индии. Дело инженера будет рассмотрено 5 мая 2017 года.

Саддам Хусейн, бывший иракский правитель, был повешен 30 декабря 2006 года. Его признали виновным по обвинению в массовом уничтожении жителей шиитской деревни аль-Дуджейль. Режим Хусейна пал в 2003 году после вторжения в Ирак международной коалиции во главе с США.

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