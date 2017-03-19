Тезка Саддама Хусейна сменил имя из-за проблем с трудоустройством
Морской инженер из Индии Саддам Хусейн, однофамилец казненного президента Ирака, сменил имя
Морской инженер из Индии Саддам Хусейн, однофамилец казненного президента Ирака, сменил имя
По словам Хусейна, он не понимал причину отказов, пока представители судоходных компаний, где мужчина проходил собеседования, не объяснили ему, что проблема заключалась в его имени.
По мнению работодателей, оно могло вызывать подозрения у сотрудников аэропортов и тем самым осложнить работу, связанную с частыми поездками за границу.
Хотя инженер уже получил паспорт с новым именем Саджид, его потенциальные работодатели продолжают запрашивать сертификаты об образовании, в которых
Позже Саддам подал заявление в Верховный суд Джаркханда, штата на востоке Индии. Дело инженера будет рассмотрено 5 мая 2017 года.
Саддам Хусейн, бывший иракский правитель, был повешен 30 декабря 2006 года. Его признали виновным по обвинению в массовом уничтожении жителей шиитской деревни