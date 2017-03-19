Тезка Саддама Хусейна сменил имя из-за проблем с трудоустройством

По словам Хусейна, он не понимал причину отказов, пока представители судоходных компаний, где мужчина проходил собеседования, не объяснили ему, что проблема заключалась в его имени.

По мнению работодателей, оно могло вызывать подозрения у сотрудников аэропортов и тем самым осложнить работу, связанную с частыми поездками за границу.

Хотя инженер уже получил паспорт с новым именем Саджид, его потенциальные работодатели продолжают запрашивать сертификаты об образовании, в которых по-прежнему указано старое имя. Университет, в котором отучился мужчина, отказался переоформлять документы, пока не будут исправлены свидетельства о сдаче экзаменов. Саддам обратился в Центральный совет по среднему образованию с просьбой помочь сменить имя, однако чиновники пока не предприняли никаких действий.

Позже Саддам подал заявление в Верховный суд Джаркханда, штата на востоке Индии. Дело инженера будет рассмотрено 5 мая 2017 года.