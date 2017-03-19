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16:14 (мск), источник: Om1.ru

Назаров на премии «Народный герой» подарил многодетному отцу сертификат на покупку автомобиля

Антон Кудрявцев в этом году не участвовал в премии, но без подарка не остался.

В Омске сегодня, 19 марта, проходит церемония вручения премии «Народный герой». На торжестве не обошлось без сюрпризов. Уже в завершении мероприятия на сцену с ответным словом поднялся председатель экспертного совета премии, губернатор Омской области Виктор Назаров. В своей речи он процитировал русского философа Ильина о том, что кто дал хорошее начало, тот достоин и привел в пример победителя прошлогодней премии «Народный герой» Антона Кудрявцева.

Напомним, после вручения премии в номинации «Самоотверженность», он получил медаль «Отцовская доблесть» и обзавелся еще тремя детьми. В данный момент в семье Кудрявцевых воспитывается девять детей.

Губернатор Омской области Виктор Назаров попросил Антона Кудрявцева подняться на сцену и со словами «не останавливайтесь на достигнутом» вручил семье сертификат на 1 млн рублей от регионального правительства на покупку автомобиля.

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