Назаров на премии «Народный герой» подарил многодетному отцу сертификат на покупку автомобиля

В Омске сегодня, 19 марта, проходит церемония вручения премии «Народный герой». На торжестве не обошлось без сюрпризов. Уже в завершении мероприятия на сцену с ответным словом поднялся председатель экспертного совета премии, губернатор Омской области Виктор Назаров. В своей речи он процитировал русского философа Ильина о том, что кто дал хорошее начало, тот достоин и привел в пример победителя прошлогодней премии «Народный герой» Антона Кудрявцева.

Напомним, после вручения премии в номинации «Самоотверженность», он получил медаль «Отцовская доблесть» и обзавелся еще тремя детьми. В данный момент в семье Кудрявцевых воспитывается девять детей.

Губернатор Омской области Виктор Назаров попросил Антона Кудрявцева подняться на сцену и со словами «не останавливайтесь на достигнутом» вручил семье сертификат на 1 млн рублей от регионального правительства на покупку автомобиля.