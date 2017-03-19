Погода в Уфе: на понедельник природа приготовила сюрпризы

В начале рабочей недели жителей Башкирии ждет необычная погода. По данным МЧС Башкирии, по республике ожидается переменная облачность. Снега или дождя не будет. Зато ночью будет холодно — от -7 до -12 градусов, а в отдельных районах и до -17 и -21. Днем воздух заметно прогреется — до +7 градусов. Ветер восточный, 8−13 м/с, с порывами до 18 м/с.

В Уфе такой разницы в температуре не ожидается. Будет по-весеннему прохладно — ночью -8, а днем воздух в столице прогреется до +2 градусов. Ветер юго-восточный, 3 м/с. Осадков не прогнозируется.