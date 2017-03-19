Мэр Слонима заступился за участников местного «Марша нетунеядцев»

Он пригласил участников акции в мэрию, однако они отказались — диалог продолжился на улице. Местные жители начали задавать Таргонскому вопросы, большинство из которых носило личный характер.

«Если на кого-то будут гонения на предприятиях за то, что вы сегодня сюда пришли, поставьте меня в известность», — заявил Таргонский.

В воскресенье, 17 марта, в Слониме состоялась несанкционированная акция «Марш нетунеядцев». Участники митинга собрались на площади Ленина, а затем двинулись к городской администрации, где их встретили сотрудники райисполкома. Слонимчане потребовали, чтобы к ним вышел мэр города Таргонский.

«Много вопросов поступает индивидуально. Глава государства ставит перед нам задачу не ждать приемных дней. Вы видите меня, приходите, мы будем общаться. Есть такие вопросы, которые я в состоянии буду и могу решать. Но многие из вас могут решить их сами», — сказал он.

Таргонский подчеркнул, что готов к обсуждению проблем. «Я готов для диалога хотите на площади, хотите приеду к дому вашему, в коллектив. Я контактный человек. Но я за то, чтобы находить компромисс. Я готов принять вашу резолюцию, если действительно что-то можно делать, мы будем решать», — заверил собравшихся градоначальник.

По его словам, есть такие вопросы, которые он не может решить самостоятельно — их нужно решать сообща. Таргонский в очередной раз обратился с призывом к слонимчанам, чтобы они также включались в конструктивное решение.

Он также рассказал, что к концу года в Слониме будет создано 200 рабочих мест.

Декрет № 3 был принят в 2015 году. Согласно документу, граждане, которые длительное время не участвовали в финансировании государственных расходов, должны уплатить специальный сбор. Президент Беларуси 9 марта принял решение «заморозить» действие документа, а сам декрет отправлен на доработку. При этом некоторые граждане, признанные тунеядцами, уже успели уплатить сбор — им пообещали зачесть его в следующих периодах или вернуть деньги по требованию.

Несмотря на это, в стране продолжают проходить несанкционированные акции протеста против декрета. Участники митингов требуют полностью отменить его.