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16:14 (мск), источник: РБК - Украина

Жадан опубликовал открытое письмо украинских звезд Авакову и Луценко

Известный украинский писатель Сергей Жадан обнародовал в Facebook открытое письмо представителей культуры министру МВД Арсену Авакову и Генпрокурору Юрию Луценко.

Они требуют расследовать дело о жестоком избиении Василия Рябко, фронтмена группы «Папа Карло» и известного волонтера, которое произошло 22 февраля 2015 года в Харькове.

«Избиение произошло несколькими людьми, что привело к многочисленных переломам лицевых костей, оперативному вмешательству и длительной реабилитации. Не смотря на то, что дело взял под личный контроль министр МВД Авакова А. Б., дело до сих пор не передано в суд и тормозится должностными лицами прокуратуры и участка. На Василия Рябко осуществляется давление, звучат угрозы его жизни. Так, 26 ноября 2016 року, возле собственного дома, произошло уже второе нападение на Василия Рябко, где он получил закрытую черепно-мозговую и другие травмы. Это дело также не расследуется должным образом», — отметили в открытом письме.

Оказывается, 10 марта 2017 года прокуратура во второй раз закрыла уголовное производство против подозреваемых.

«Считаем неслучайным неисполнение судебных постановлений и саботаж сроков следствия, чем Рябко Василий фактически лишается права на судебное разбирательство. Мы, украинские художники, выражаем всяческую поддержку нашему коллеге и обращаемся к представителям правоохранительных органов и прокуратуры с требованиями: Завершить наконец расследование и передать дело 12015220490000906 в суд и расследовать второе нападение на Рябко В. ; Обеспечить прозрачную проверку действий должностных лиц, проводивших расследование и прокурорский надзор, несмотря на имущественное положение или наличие покровителей в высоких властных кабинетах», — отметили представители искусства.

Письмо уже подписали певица Анжелика Рудницька, лидер «Другої ріки» Валерий Харчишин, Олег Бобчук из группы «СКАЙ», а также Сашко Лирник, Фоззи, Олег Каданов, Сашко Положинский и многие другие известные украинцы.

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