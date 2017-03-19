Жадан опубликовал открытое письмо украинских звезд Авакову и Луценко
Известный украинский писатель Сергей Жадан обнародовал в Facebook открытое письмо представителей культуры министру МВД Арсену Авакову и Генпрокурору Юрию Луценко.
Известный украинский писатель Сергей Жадан обнародовал в Facebook открытое письмо представителей культуры министру МВД Арсену Авакову и Генпрокурору Юрию Луценко.
Они требуют расследовать дело о жестоком избиении Василия Рябко, фронтмена группы «Папа Карло» и известного волонтера, которое произошло 22 февраля 2015 года в Харькове.
«Избиение произошло несколькими людьми, что привело к многочисленных переломам лицевых костей, оперативному вмешательству и длительной реабилитации. Не смотря на то, что дело взял под личный контроль министр МВД Авакова А. Б., дело до сих пор не передано в суд и тормозится должностными лицами прокуратуры и участка. На Василия Рябко осуществляется давление, звучат угрозы его жизни. Так, 26 ноября 2016 року, возле собственного дома, произошло уже второе нападение на Василия Рябко, где он получил закрытую
Оказывается, 10 марта 2017 года прокуратура во второй раз закрыла уголовное производство против подозреваемых.
«Считаем неслучайным неисполнение судебных постановлений и саботаж сроков следствия, чем Рябко Василий фактически лишается права на судебное разбирательство. Мы, украинские художники, выражаем всяческую поддержку нашему коллеге и обращаемся к представителям правоохранительных органов и прокуратуры с требованиями: Завершить наконец расследование и передать дело 12015220490000906 в суд и расследовать второе нападение на Рябко В. ; Обеспечить прозрачную проверку действий должностных лиц, проводивших расследование и прокурорский надзор, несмотря на имущественное положение или наличие покровителей в высоких властных кабинетах», — отметили представители искусства.
Письмо уже подписали певица Анжелика Рудницька, лидер «Другої ріки» Валерий Харчишин, Олег Бобчук из группы «СКАЙ», а также Сашко Лирник, Фоззи, Олег Каданов, Сашко Положинский и многие другие известные украинцы.