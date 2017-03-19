Жители Североуральска вышли на митинг в защиту городского здравоохранения

Как рассказал Накануне.RU организатор митинга, председатель общественного движения «Город — наш общий дом» Владимир Головкин, акция прошла без происшествий.
По его словам, резолюция с требованиями будет направлена во все инстанции: в администрацию Североуральска, приемную президента, уполномоченной по правам человека Татьяне Мерзляковой.
«Наши требования: детскую больницу — детям, туберкулезному диспансеру — качественную бактериологическую лабораторию, инфекционному отделению городской больницы — качественный капитальный ремонт», — отметил Головкин.
Напомним, руководство ЦГБ Североуральска приняло решение о переводе детского соматического отделения в роддом, чтобы занять эту площадь инфекционным отделением, здание которого нужно ремонтировать.
На митинге выступила бывший фтизиатр тубдиспансера Валентина Локтионова, которая говорила о том, что перевод детей на первый этаж роддома недопустим хотя бы потому, что у малышей должна быть возможность гулять на свежем воздухе. А как они смогут гулять на одной территории с больными, у которых открытая форма туберкулеза?
В защиту детского отделения выступила и бывшая заведующая Галина Гаева. Она подчеркнула, что детское отделение нуждается в больших, нежели другие отделения, площадях, потому что здесь лечатся разновозрастные пациенты от нуля до 15 лет, которых нельзя помещать в одну палату, так как у них разные режимы. Также нельзя помещать вместе детей, которые идут на поправку, и вновь поступивших. И ни в коем случае нельзя забывать о детях из асоциальных семей, которые лежат в отделении месяцами.
Главный врач ЦГБ Владимир Новоселов напомнил, что тоже много лет проработал в больнице Североуральска, начинал детским хирургом, заканчивает свою карьеру главным врачом.
«Неужели вы думаете, что я, человек, который столько лет отдал здравоохранению в том числе Североуральска, людям Североуральска, хочу сделать что-то плохое для родной больницы?» — обратился он к собравшимся, сообщает городской портал sev-ural.info.