В Омске назвали победителей региональной премии «Народный герой»

Завершилась вторая региональная премия «Народный герой», учрежденная газетой «Ва-банкЪ. Омск» и поддержанная правительством Омской области. Около полугода назад, в сентябре 2016 года, стартовал прием заявок на участие в проекте, число претендентов превысило 200 человек, после чего экспертный совет отобрал 50 номинантов.

Окончательный выбор предоставили горожанам. По итогам народного голосования, собравшего более 80 тысяч откликов, сегодня, 19 марта, наградили победителей на глазах у тысячи гостей, среди которых были участники премии, их близкие, представители власти, бизнеса и СМИ.