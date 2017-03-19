Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Александр Васильев рассказал о возвращении в «Модный приговор»
8 ошибочных диагнозов, которые вы ставите сами себе
В России поменяют расчет квартплаты
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
«Мы будем убирать всех жуликов» Жириновский рассказал, почему ЛДПР покинула заседание Госдумы
8-месячная девочка поражает всех копной волос на голове
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды
В России поменяют расчет квартплаты
Как правильно ухаживать за плиткой?
СМИ США: к несчастью для Ирана, его новый танк – копия Т-90
В Кремле оценили идею присоединения Донбасса к РФ
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
8 ошибочных диагнозов, которые вы ставите сами себе
В США три женщины ослепли из-за лечения стволовыми клетками
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса»
В сеть попали фотографии нового «бюджетника» Kia
Фоторепортажи
16Неслабый пол
14На восток США обрушилась снежная буря
10Освобожденная Пальмира
14События недели в фотографиях
16:33 (мск), источник: Om1.ru

В Омске назвали победителей региональной премии «Народный герой»

Сегодня, 19 марта, в Концертном зале филармонии состоялась церемония награждения.

Источник: Om1.ru

Завершилась вторая региональная премия «Народный герой», учрежденная газетой «Ва-банкЪ. Омск» и поддержанная правительством Омской области. Около полугода назад, в сентябре 2016 года, стартовал прием заявок на участие в проекте, число претендентов превысило 200 человек, после чего экспертный совет отобрал 50 номинантов.

Окончательный выбор предоставили горожанам. По итогам народного голосования, собравшего более 80 тысяч откликов, сегодня, 19 марта, наградили победителей на глазах у тысячи гостей, среди которых были участники премии, их близкие, представители власти, бизнеса и СМИ.

Список лауреатов II региональной премии «Народный герой»:

  • номинация «Инициатива» — Наталья Мишенина
  • номинация «Продвижение» — Константин Бейч
  • номинация «Спорт» — Виктор Зубакин
  • номинация «Талант» — Ермек Хапизов
  • номинация «Интеллект» — Владимир Лихолобов
  • номинация «Профессионализм» — Денис Федоров
  • номинация «Инновация» — Ирина Зимницкая
  • номинация «Благотворительность» — Дарья Осенник
  • номинация «Самоотверженность» — Вячеслав Тумашов
  • номинация «Юность» — Игорь Заречный, Роман Копылов, Карина Стародубова, Сергей Тараканов и Артем Шуленков
  • Специальная награда губернатора Омской области Виктора Назарова — Антон Кудрявцев, Михаил Расный
  • Специальный приз газеты «Ва-БанкЪ» — Валерий Евстигнеев
  • Специальный приз компании «Дизайнмастер» — Лидия Кичигина.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Шишова освободили по УДО из колонии в Омске
СМИ: В МВФ отложили обсуждение вопроса о транше для Украины
Представитель Эрдогана заявил об усилении «туркофобии» в Европе
Экс-президент Болгарии обвинил РФ во вмешательстве в дела страны
Израиль пригрозил уничтожить системы ПВО Сирии
Белый дом объяснил, почему Трамп не пожал руку Меркель
Рогозин назвал главу МИД Украины Климкина «тормозом»
Космический корабль Dragon покинул МКС и направился на Землю
Спорт
«К её выходкам привыкли»: куда биатлон приведёт вседозволенность В скандальной выходке Коукаловой виноват сам Бессеберг, который возволил спортсменам навязать свою волю и допустил вседозволенность
Авто
Fiat сделал очередную сексуальную рекламу Итальянский Fiat периодически радует нас интересными рекламными роликами. И чаще всего они носят сексуальный подтекст
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении» Певец также отметил, что лично не знаком с певицей, которая будет представлять Россию на международном песенном конкурсе
Недвижимость
Эксперты назвали цену дешевого съемного жилья в Москве
Хозяев недорогих квартир планируют освободить от налога
Квартиры с видом на водоем: где искать и сколько стоят
Правила перепланировки жилья будут ужесточены
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией Певица упала с лестницы на светском мероприятии.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь