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17:49 (мск), источник: Вести Сочи

Сочинский пляж «Ривьера» переносят в другое место

«Ривьера» по праву считается одним из самых популярных муниципальных сочинских пляжей. Более того, одним из немногих, доступных жителям Центрального района. На днях часть пляжа начали огораживать забором.

Источник: Вести Сочи

Директор муниципального пляжа пояснил, что пляж перешел в федеральную собственность, теперь значительная его часть, где ранее располагалась спортивная площадка, будет присоединена к государственной резиденции «Ривьера 6», то есть фактически сейчас участок находится в распоряжении объединенного санатория «Сочи» управления делами президента РФ.

Власти Сочи заявляют, что жители и гости курорта не пострадают, потому что полностью городской пляж не исчезнет. Под пляж и спортивную площадку выделят небольшой участок побережья в месте впадения реки Сочи в море. Здесь тоже установят тренажёрную площадку, разобьют зону отдыха. Все эти работы должны быть завершены до начала купального сезона.

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