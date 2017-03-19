Сочинский пляж «Ривьера» переносят в другое место

Директор муниципального пляжа пояснил, что пляж перешел в федеральную собственность, теперь значительная его часть, где ранее располагалась спортивная площадка, будет присоединена к государственной резиденции «Ривьера 6», то есть фактически сейчас участок находится в распоряжении объединенного санатория «Сочи» управления делами президента РФ.

Власти Сочи заявляют, что жители и гости курорта не пострадают, потому что полностью городской пляж не исчезнет. Под пляж и спортивную площадку выделят небольшой участок побережья в месте впадения реки Сочи в море. Здесь тоже установят тренажёрную площадку, разобьют зону отдыха. Все эти работы должны быть завершены до начала купального сезона.