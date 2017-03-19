Омичи предупреждают друг друга о падающих сосульках

Омичи предупреждают друг друга в соцсети «ВКонтакте» об опасности, которые представляют собой сосульки, свисающие с балконов и крыш домов. Так, в паблике «ЧП Омск» омич Алексей Кудрин разместил предупреждение об огромных ледяных глыбах на проспекте Маркса у остановки «Голубой огонек».

По его словам, некоторые уже упали. К счастью, пока никто не пострадал. В комментариях омичи шутят, что предупреждать еще рано. По их мнению, реальные действия наступят лишь после того, как сосулька упадет кому-нибудь на голову.