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18:07 (мск), источник: Om1.ru

Омичи предупреждают друг друга о падающих сосульках

Одна из ледяных глыб рухнула вниз на проспекте Маркса.

Омичи предупреждают друг друга в соцсети «ВКонтакте» об опасности, которые представляют собой сосульки, свисающие с балконов и крыш домов. Так, в паблике «ЧП Омск» омич Алексей Кудрин разместил предупреждение об огромных ледяных глыбах на проспекте Маркса у остановки «Голубой огонек».

По его словам, некоторые уже упали. К счастью, пока никто не пострадал. В комментариях омичи шутят, что предупреждать еще рано. По их мнению, реальные действия наступят лишь после того, как сосулька упадет кому-нибудь на голову.

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