Космический грузовик Dragon сел в океане после месячного пребывания на МКС
ВАШИНГТОН, 19 мар — РИА Новости. Космический грузовой корабль Dragon успешно приводнился в Тихом океане после месячного пребывания на МКС, сообщила
ВАШИНГТОН, 19 мар — РИА Новости. Космический грузовой корабль Dragon успешно приводнился в Тихом океане после месячного пребывания на МКС, сообщила
Dragon прибыл на МКС в феврале с грузом для экипажа и материалами для научных экспериментов.
«Получено подтверждение хорошего приводнения Dragon», — сообщила компания в своем Twitter.
В США подчеркивают, что корабль Dragon является на сегодня единственным грузовым космическим кораблем, который способен доставлять грузы с орбитальной станции на Землю.