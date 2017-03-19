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19:06 (мск), источник: РИА Новости

Космический грузовик Dragon сел в океане после месячного пребывания на МКС

ВАШИНГТОН, 19 мар — РИА Новости. Космический грузовой корабль Dragon успешно приводнился в Тихом океане после месячного пребывания на МКС, сообщила компания-владелец корабля SpaceX.

Источник: NASA

Dragon прибыл на МКС в феврале с грузом для экипажа и материалами для научных экспериментов.

На Землю космический корабль вернулся с 2,5 тоннами отработанных материалов и результатами научной деятельности экипажа

«Получено подтверждение хорошего приводнения Dragon», — сообщила компания в своем Twitter.

В США подчеркивают, что корабль Dragon является на сегодня единственным грузовым космическим кораблем, который способен доставлять грузы с орбитальной станции на Землю.

Комментарии
2
Валерий Малютин
на драконе только какашки и возят
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Александр Романский
Ну вот, теперь можно и инопланетян с орбиты забирать. Партиями до 2.5 тонн)))
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