Космический грузовик Dragon сел в океане после месячного пребывания на МКС

Источник: NASA

Dragon прибыл на МКС в феврале с грузом для экипажа и материалами для научных экспериментов.

На Землю космический корабль вернулся с 2,5 тоннами отработанных материалов и результатами научной деятельности экипажа

«Получено подтверждение хорошего приводнения Dragon», — сообщила компания в своем Twitter.