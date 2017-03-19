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20:27 (мск), источник: Известия.Ру

Неизвестный порезал картину кисти Гейнсборо «Утренняя прогулка»

Инцидент произошел в лондонской Национальной галерее.

Мужчина порезал картину кисти английского художника Томаса Гейнсборо «Утренняя прогулка», выставленную в лондонской Национальной галерее на Трафальгарской площади. Происшествие имело место днем в субботу, злоумышленника задержали.

Мужчина осуществил акт вандализма на глазах десятков посетителей галереи, сообщает английская пресса. Он успел разрезать полотно, написанное Гейнсборо в 1785 году, в двух местах, прежде чем его задержали посетители и смотрители музея.

«Он (нападавший — Ред.) был доставлен в участок в центре Лондона и остается под стражей», — говорится в сообщении Скотланд-Ярда, распространенном СМИ.

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