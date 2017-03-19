Неизвестный порезал картину кисти Гейнсборо «Утренняя прогулка»

Мужчина порезал картину кисти английского художника Томаса Гейнсборо «Утренняя прогулка», выставленную в лондонской Национальной галерее на Трафальгарской площади. Происшествие имело место днем в субботу, злоумышленника задержали.

Мужчина осуществил акт вандализма на глазах десятков посетителей галереи, сообщает английская пресса. Он успел разрезать полотно, написанное Гейнсборо в 1785 году, в двух местах, прежде чем его задержали посетители и смотрители музея.