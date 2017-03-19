Умер лауреат Пулитцеровской премии журналист Джимми Бреслин

Он в разное время работал обозревателем многих газет Нью-Йорка, таких как New York Daily News, New York Herald Tribune, Newsday и других. Смерть подтвердила жена журналиста Ронни Элдридж. По данным New York Times, он болел пневмонией.

Сам себя Джимми Бреслин называл «уличным репортером». «Он всю свою жизнь искал истинное американское величие. Если вы хотите его увидеть, перечитайте работы Джимми Бреслина», — цитирует New York Daily News слова его коллеги обозревателя Майкла Дейли. Признание он получил за освещение серии убийств совершенных Дэвидом Берковицем, также известным как Сын Сэма. Более 40 лет господин Бреслин работал «уличным репортером», как он сам себя называл, многие журналисты стремились подражать ему. Сын Сэма сам связался с ним летом 1977 года.

Самую известную награду — Пулитцеровскую премию — он получил в 1986 году «за колонки в защиту обычных граждан». Как отмечают его коллеги, Джимми Бреслин умел находить подробности, которые другие не видели. «Молчи, открой глаза и двигайся», — говорил он о своем методе работы в 2013 году в интервью CNN. Именно так родилась колонка для New York Herald Tribune об убийстве Джона Кеннеди, которая считается образцом журналистского мастерства.