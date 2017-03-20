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07:30 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии неделя обрадует потеплением

Неделя с 20 по 26 марта принесет Башкирии теплую и одновременно мокрую погоду.

Источник: Proufu.ru

В понедельник, 20 марта, по Башкирии и в Уфе синоптики обещали облачную погоду, без осадков. Ночью температура воздуха опустится до минус 11 градусов, а днем, наоборот, поднимается, до плюс 1 градуса.

Во вторник, 21 марта, ожидается более ясная погода, без осадков. Ночью пока по-прежнему будет несколько прохладно — до минус 9 градусов, но днем станет значительно теплее — до плюс 3 градусов.

В среду, 22 марта, синоптики несколько разочаруют, пообещав пасмурную погоду, но опять же без осадков. Ночью ожидается до минус 10 градусов мороза, а днем — до плюс 2 градусов тепла.

В четверг, 23 марта, характер погоды существенно не изменится. Ночью будет до минус 7 градусов, а днем — до плюс 2 градусов тепла.

В пятницу, 24 марта, можно ожидать облачную погоду и небольшой дождик в течение дня. Температура воздуха ночью до минус 5 градусов, а днем до плюс 2 градусов выше нуля.

В субботу, 25 марта, станет менее комфортно: будут облачная погода и дождь со снегом. Температура ночью до минус 4 градусов мороза и днем до плюс 2 градусов тепла.

В воскресенье, 26 марта, опять будет сыро, ветрено и облачно. Ночью ожидается минус 8 градусов, а днем до плюс 1 градуса.

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