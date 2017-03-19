Тину Кароль признали самой красивой женщиной Украины

К слову, артистка пополнила свою коллекцию наград как самая красивая уже в третий раз: Тина получала победу в этой номинации в 2008-м и 2009-м годах. Понявшись за наградой, Тина Кароль восхитила всех своим смелым образом. Так, на сцене певица появилась в синем платье от Julien Macdonald с полупрозрачными вставками в зонах декольте и талии. Свой наряд артистка дополнила привычной красной помадой, идеальной укладкой и сияющей улыбкой. Со сцены певица поблагодарила своих поклонников, которые на протяжении нескольких месяцев активно голосовали за нее, а также отметила других номинанток, достойных титула «Самая красивая женщина».

На состоявшейся 18 марта в Киеве церемонии награждения премией «VIVA! Самые красивые 2016. Новый взгляд» были названы победители голосования. За честь обладать званием «Самой красивой» и «Самого красивого» по версии читателей журнала в нынешнем году боролось более ста номинантов. Однако в результате победу одержали Тина Кароль и Дмитрий Комаров.

«Сегодня в этом холле так много женщин, которые меня вдохновляют. Например, Джа которая объединила всю страну, ироничная Оля Полякова, стройная Маша Ефросинина — пример красоты и стройности. Красавицы-мамочки Елена Кравец, Катя Осадчая, Олечка Фреймут. Самые красивые женщины сегодня здесь. Для меня эта буква V (статуэтка) символизирует мир», — подчеркнула Кароль.

При этом певица скромничает и говорит:

«Да, я девушка харизматичная, но красавицей себя назвать не могу. В наше время вообще стерлись грани красоты: на подиуме идеал красоты — это девушка унисекс, то ли мальчик, то ли девочка. На телевидении — изобилие силикона. А для певицы, думаю, важно, чтобы просто песни были хорошие. Песня, она же душа». Автор и ведущий экстремального трэвел-шоу «Мир наизнанку», завидный холостяк Дмитрий Комаров был невероятно удивлен победе в номинации «Самый красивый мужчина». Истинную красоту Дима видит в окружающем мире и людях, которых встречает на своем пути.

«Во время съемок в разных странах я испробовал уже почти сотню профессий. Я добывал золото и алмазы, шил кошельки из змеиной кожи, работал водителем тук-тука в Дели, собирал рис на полях в Камбодже, ловил диких тарантулов, охотился на слонов, и делал еще много удивительных вещей», — признался в одном из интервью телепутешественник.

Кроме того, 30-летняя певица Alyosha стала «Мамой 2016 года», 30-летний MONATIK — «Прорывом года», а 33-летняя Джамала получила звание «Гордость Украины».