Анимационный фильм уральского режиссера взял Гран-при Суздальфеста

СУЗДАЛЬ, 19 марта. /Корр. ТАСС Анна Устинова/. Анимационный фильм «Среди черных волн» молодого режиссера Анны Будановой из Екатеринбурга получил главный приз XXII Открытого российского фестиваля анимационного кино, торжественная церемония закрытия которого состоялась в воскресенье в Суздале.

11-минутная драма производства компании «Урал-синема» снята по мотивам древней северной легенды, гласящей, что души утонувших людей превращаются в морских животных. Ранее картина уже получила несколько престижных наград, в том числе Гран-при фестиваля Anima 2017 (Бельгия) и международного фестиваля в Эшпиньо (Португалия). Публике также известен фильм «Обида», с которым 28-летняя Анна Буданова также отмечена множеством призов.

«Среди черных волн» — моя вторая анимационная работа, фильм уже взял призы на фестивалях в Бельгии, Португалии, Швейцарии, Японии. Победа на фестивале в Суздале очень важна для меня, ведь это мой первый приз в России с этим мультфильмом, — сказала Буданова в беседе с корреспондетом ТАСС.

«Картина сделана в очень сложной, смешанной технике: она многослойная, использовались тушь, гуашь, масляная краска, все делалось вручную, для секунды фильма нужно было сделать 12 картинок», — рассказала режиссер.

По ее словам, весь 2017 год у мультфильма «будет фестивальная жизнь», увидеть его в открытом доступе можно будет только в 2018 году.

Сейчас режиссер работает над новым проектом в области абстрактной анимации по заказу Японии.

Другие награды.

Специальный приз с формулировкой «за чувственность и гармонию выразительных средств» жюри суздальского фестиваля отдало фильму «Джони-Бони-Бо» (режиссер Елизавета Скворцова), спецприз за поэтичность получила картина «Два трамвая» Светланы Андрияновой.

Лучшим профессиональным короткометражным фильмом фестиваля признан «Рыбы, пловцы, корабли» (Дмитрий Геллер, Андрей Кулев), а в номинации «Лучший фильм для детей» отмечен «Бельчонок и санки» режиссера Олеси Щукиной. Приз за лучший студенческий фильм вручили картине The Square Якова Круговых, дипломы в этой номинации получили «Апорт» Дениса Воронина, «Уроки музыки» Дарьи Севостьяновой, «Тип-топ» Аллы Вартанян, «Компания» Рустама Корнаушкина. Диплом за лучший дебют с формулировкой «за создание объемных характеров» получила работа «Добро пожаловать» (режиссер Полина Кутукина). В номинации «Лучший сериал» победа досталась серии «Поручение» («Тима и Тома») режиссера Андрея Бахурина, призами также отмечены сериалы «Три кота» (Дмитрий Высоцкий) и «Котики, вперед!» (Владимир Пономарев).

Приз за лучший полнометражный фильм получила лента «Смешарики. Легенда о золотом драконе» Дениса Чернова. Также в этой номинации за профессионализм международного уровня отмечен фильм «Волки и овцы: бе-е-е-зумное превращение» (реж. Максим Волков). Лучшей работой в прикладной анимации стал цикл фильмов Василия Волкова «Вершки и корешки», «Золушка», «Три богатыря» и «Три поросенка».

XXII Открытый российский фестиваль анимационного кино является смотром всех видов анимации, произведенной на территории РФ, и проводится при поддержке Министерства культуры России. Ежегодно на фестиваль приезжают более 1,5 тысячи режиссеров, художников, сценаристов, звукорежиссеров и представителей иных анимационных профессий из 40 студий страны, а также «свободных художников» и студентов профильных вузов. В конкурсной программе фестиваля 2017 года было представлено 105 фильмов.