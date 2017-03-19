Глава Роспотребнадзора предупредила об опасном вирусе гриппа В

Несмотря на то, что эпидемиологический сезон в целом заканчивается, а количество болеющих ОРВИ снижается, за сезонным вирусом H3N2 идет вирус гриппа B, более опасный осложнениями.

Об этом в эфире НТВ рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее данным, этот вирус поражает меньшее количество людей, но вызывает большое количество опасных осложнений.

«Он гораздо менее контагиозен, он поражает меньшее количество людей, но клинику он, как правило, вызывает более тяжелую», — рассказала она. Вирус гриппа B может вызвать серьезные болезни нижних дыхательных путей, среди которых бронхит и пневмония, предупредила Попова.