Мужчина проник в кабинет личного поместья Трампа и сделал селфи
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Мужчина проник в рабочий кабинет президента США Дональда Трампа в его личной резиденции
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Мужчина проник в рабочий кабинет президента США Дональда Трампа в его личной резиденции
«Проскользнули через Секретную службу, чтобы сделать это селфи. Они могли бы сказать нам, чтобы мы туда не ходили», — такой надписью сопроводил свою фотографию в соцсетях Джозеф Янг. Свое селфи он сделал на фоне портрета молодого Трампа.
Позже Янг удалил этот пост, однако он успел широко «разойтись» по сети, вызвав разную реакцию пользователей по поводу качества работы Секретной службы США: одни обрушились на агентов с критикой, тогда как другие решили, что у службы «тяжелая неделя».
Ранее стало известно, что агенты Секретной службы, которым было поручено охранять восьмилетнего внука президента, делали селфи вместе со спящим ребенком. Инцидент произошел на прошлых выходных. Агенты перевозили в машине Дональда Трампа III из округа Уэстчестер в штате
На следующий день в