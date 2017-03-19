В США установили полезное влияние лени на человека

В ходе исследования выяснилось, что люди, склонные лениться, имеют лучшие показатели здоровья. По словам ученых, лень плодотворно влияет на общее самочувствие человека.

Привычка лениться, кроме того, является защитной функцией, которая не дает организму переработать. Лень также сглаживает последствия сильного физического и эмоционального напряжения.

Однако эксперты отмечают, что большинству людей не грозит опасность лениться чрезмерно долго. Дело в том, что людей довольно быстро утомляет однообразное ощущение лени. Когда организм устанет лениться, тело само потребует активности.