Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Чиповская на руках у Бортко, Чадов с мамой: премьера «О любви»
В США три женщины ослепли из-за лечения стволовыми клетками
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
В Туле ученик четвертого класса держит в страхе всю школу
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
Как стать космонавтом Роскосмос объявил открытый набор в космонавты для первых полетов к Луне
8-месячная девочка поражает всех копной волос на голове
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
Трампу хватило двух слов, чтобы описать Путина
"Поезд ушел": в РФ ответили главе МИД Украины
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
В Британии доказали, что «правило пяти секунд» для упавшей еды работает
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса»
В сеть попали фотографии нового «бюджетника» Kia
Фоторепортажи
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
1185-летие Наины Ельциной
8Тайский День слона
8Пустыня в цвету
19 марта, источник: Газета.Ру

В США установили полезное влияние лени на человека

В США ученые заявили, что лень — важная часть жизнедеятельности человека, передает ФБА «Экономика сегодня».

Источник: AFP 2017
Читайте также
Раскрыто неожиданное влияние климата на тело человека

В ходе исследования выяснилось, что люди, склонные лениться, имеют лучшие показатели здоровья. По словам ученых, лень плодотворно влияет на общее самочувствие человека.

Привычка лениться, кроме того, является защитной функцией, которая не дает организму переработать. Лень также сглаживает последствия сильного физического и эмоционального напряжения.

Однако эксперты отмечают, что большинству людей не грозит опасность лениться чрезмерно долго. Дело в том, что людей довольно быстро утомляет однообразное ощущение лени. Когда организм устанет лениться, тело само потребует активности.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Израиль пригрозил уничтожить системы ПВО Сирии
Мартин Шульц официально стал кандидатом в канцлеры ФРГ
В МВД приравняли паспорта ДНР и ЛНР к украинским документам
Конгресс США не нашел доказательств связи команды Трампа с РФ
НБУ: российские госбанки на Украине ведут переговоры о продаже
Голикова: численность государственной службы переразмерена
Космический корабль Dragon приземлился в океане с грузом с МКС
Спорт
Шипулин ждет подмоги: российские биатлонисты завершили сезон Российские биатлонисты завершили международный сезон, который являлся последней проверкой их сил перед стартующими в феврале следующего года Олимпийскими играми
Авто
Fiat сделал очередную сексуальную рекламу Итальянский Fiat периодически радует нас интересными рекламными роликами. И чаще всего они носят сексуальный подтекст
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении» Певец также отметил, что лично не знаком с певицей, которая будет представлять Россию на международном песенном конкурсе
Недвижимость
Китайцы заинтересовались жильем на российских курортах
Стало известно, как будут сносить столичные девятиэтажки
Как правильно ухаживать за плиткой?
В России поменяют расчет квартплаты
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией Певица упала с лестницы на светском мероприятии.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь