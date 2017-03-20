Видео: В Таганроге мужчина выгуливал медведя на поводке
В Таганроге полицейские разыскивают мужчину, который выгуливал медведя на поводке без намордника. Об этом рассказали в
В Таганроге полицейские разыскивают мужчину, который выгуливал медведя на поводке без намордника. Об этом рассказали в
Доказательством прогулки необычного дуэта послужило видео, выложенное горожанами в интернет. На записи виден мужчина со взрослым медведем, идущий по улице.
Сотрудники правоохранительных структур ищут хозяина животного, чтобы проверить условия, в которых содержится дикий зверь.