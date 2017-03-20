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03:17 (мск), источник: Вести Приморье

В Лазовском заповеднике тигрица Марина вырастила четверых тигрят

Специалисты Лазовского заповедника отметили у одной из тигриц четыре тигренка. Такой большой выводок бывает у тигров достаточно редко и свидетельствует о том, что самка — заботливая мама и удачливый охотник, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Объединенной дирекции Лазовского заповедника и нацпарка «Зов тигра».

Тигрица № 8ЛЗ, которой дали кличку Марина, отмечается на территории Лазовского заповедника уже около 9 лет. Самка обитает в юго-западной части заповедника, включая морское побережье. Ее чаще всего отмечают на фотоловушках в окрестностях бухты Петрова и бухты Тепляк. Но летом, когда на сопредельном к заповеднику побережье многолюдно, Марина предпочитает не посещать эти места.

Впервые эту самку с выводком специалисты отметили еще зимой 2008−09 годов. Тогда тигрят Марины нередко видели в окрестностях поселка Преображение, где развелось много одичавших собак, на которых семья и охотилась.

«Мы предположили, что в то время у Марины был первый выводок, и, следовательно, тигрица имела мало опыта в воспитании потомства, — рассказала научный сотрудник Лазовского заповедника Галина Салькина. — Большинство жителей поселка хотели сохранить жизнь тигрятам, даже собирали подписи в их защиту. Сейчас же Марина стала более опытной и осторожной».

Весной 2016 года специалисты отметили по фотографиям, полученным с фотоловушек, что у тигрицы Марины родилось 4 тигренка. Но самое сложное для самки — это выкормить и вырастить всех тигрят большого выводка, без потерь.

Этой зимой во время мониторинга тигра учетчики встретили следы всего семейства в районе бухты Петрова. Рядом со отпечатками самки шли четыре цепочки следов тигрят, а немного поодаль обнаружили и следы отца семейства. Значит, все тигрята выжили. Позже тигрица Марина с этим выводком еще неоднократно отметилась на фотоловушках заповедника. По расчетам специалистов, тигрятам сейчас уже около года.

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