ЛОНДОН, 20 марта. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Британский физик Стивен Хокинг планирует отправиться в космос на корабле компании Virgin Galactic, входящей в состав международного конгломерата Virgin Group. Об этом, как передает агентство Press Association, ученый заявил в интервью программе Good Morning Britain, которая выйдет в эфир в 06:00 утра по британскому времени (09:00 мск) на телеканале ITV.

Трое моих детей принесли мне большую радость. И я могу вам сказать, что сделает меня счастливым — путешествие в космос. Я полагал, что никто меня туда не возьмет, но (владелец Virgin Group) Ричард Брэнсон предложил мне место в (корабле) Virgin Galactic, и я немедленно ответил «да»

В этом интервью Хокинг, который ранее называл Дональда Трампа «демагогом», также затронул тему итогов выборов президента США и не исключил, что больше не является желанным гостем за океаном.

«Реакция (негативного толка) на избрание Дональда Трампа, возможно, была преувеличенной, но она является результатом определенного сдвига в сторону ультраправой, более авторитарной стратегии. Повседневная жизнь в США продолжает оставаться во многом такой же, как и раньше. У меня там много друзей и коллег, и это до сих пор — то место, которое я люблю и которым во многом восхищаюсь. Мне бы хотелось снова туда приехать и пообщаться с другими учеными, но я опасаюсь, что мне там могут не быть рады», — признался Хокинг.

Лейбористы и Brexit

Он также заявил, что по-прежнему остается избирателем Лейбористской партии Великобритании, хотя, как считает ученый, при нынешнем лидере Джереми Корбине эта политическая сила не имеет реальных шансов выиграть парламентские выборы и прийти к власти. И все потому, что Корбин позволил средствам массовой информации изображать себя ультралевым экстремистом, каким, по мнению Хокинга, он на самом деле не является.

Еще одной темой обсуждения в интервью с британским физиком стал Brexit, противником которого всегда выступал Хокинг. Вот и сейчас он заявил, что выход из ЕС «угрожает статусу Великобритании как мирового лидера в науке и инновациях». Ученый заметил, что если уж реализация на практике итогов общебританского референдума 2016 года является неизбежной, то стране не следует идти на поводу у правого крыла Консервативной партии, стремящегося к «жесткому Brexit», а сохранить как можно более тесные связи с Европой и остальным миром, и в особенности — с Китаем.