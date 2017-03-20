Очередь из получателей дальневосточных гектаров ликвидируют в апреле

Площадь территорий для предоставления дальневосточных гектаров будет увеличена за счёт минимизации числа исключений, которых на сегодняшний день насчитывается 25. Поправки в соответствующий закон, предположительно, будут приняты Госдумой РФ в весеннюю сессию. Такое заявление сделал замглавы Минвостокразвития Сергей Качаев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

К настоящему времени общее количество вошедших в федеральную программу земель составляет около 140 млн гектаров. При этом предусмотрены 25 оснований, которые исключают возможность предоставления тех или иных участков.

«Поправки в закон, которые позволят расширить территории для предоставления дальневосточных гектаров за счёт исключённых территорий, прежде всего, в сфере недропользования и лесного хозяйства, мы рассчитываем принять в весеннюю сессию Государственной думы», — прокомментировал Качаев.

По словам замминистра, сегодня пика ажиотажного спроса на земельные участки уже нет, однако проблемы всё-таки наблюдаются в Приморском крае, на территории которого пришёлся основной спрос.

«Мы сконцентрируем свои усилия по работе органов власти с заявками именно в этом регионе, — добавил Сергей Качаев. — Дальневосточные администрации в оперативном порядке формируют дополнительные ресурсы на рассмотрение заявок, что позволит решить проблему очереди уже в начале апреля».

Согласно последним данным, права на дальневосточные гектары оформили свыше 17 тыс. жителей, участки поставлены на кадастровый учёт. Договоры о выделении земли получили более 8,5 тыс. заявителей. Такие цифры озвучил замруководителя Росреестра Андрей Приданкин.