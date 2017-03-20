Очередь из получателей дальневосточных гектаров ликвидируют в апреле
Власти констатировали проблемы в Приморском крае и назвали пути решения.
Власти констатировали проблемы в Приморском крае и назвали пути решения.
Площадь территорий для предоставления дальневосточных гектаров будет увеличена за счёт минимизации числа исключений, которых на сегодняшний день насчитывается 25. Поправки в соответствующий закон, предположительно, будут приняты Госдумой РФ в весеннюю сессию. Такое заявление сделал замглавы Минвостокразвития Сергей Качаев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
К настоящему времени общее количество вошедших в федеральную программу земель составляет около 140 млн гектаров. При этом предусмотрены 25 оснований, которые исключают возможность предоставления тех или иных участков.
«Поправки в закон, которые позволят расширить территории для предоставления дальневосточных гектаров за счёт исключённых территорий, прежде всего, в сфере недропользования и лесного хозяйства, мы рассчитываем принять в весеннюю сессию Государственной думы», — прокомментировал Качаев.
По словам замминистра, сегодня пика ажиотажного спроса на земельные участки уже нет, однако проблемы
«Мы сконцентрируем свои усилия по работе органов власти с заявками именно в этом регионе, — добавил Сергей Качаев. — Дальневосточные администрации в оперативном порядке формируют дополнительные ресурсы на рассмотрение заявок, что позволит решить проблему очереди уже в начале апреля».
Согласно последним данным, права на дальневосточные гектары оформили свыше 17 тыс. жителей, участки поставлены на кадастровый учёт. Договоры о выделении земли получили более 8,5 тыс. заявителей. Такие цифры озвучил замруководителя Росреестра Андрей Приданкин.
Как сообщало ИА REGNUM, на минувшей неделе в Приморье озвучили основные проблемы, с которым сталкивается регион при реализации программы по выделению в безвозмездное пользование земельных участков. Представитель полпредства обратил внимание на жалобы граждан об увеличении стоимости кадастровых работ до 15 тысяч рублей. Губернатор Владимир Миклушевский назвал это картельным сговором и потребовал от прокуратуры и УФАС проверок. Вместе с тем вопросы возникают к федеральной информационной системе, которая