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04:14 (мск), источник: РИА Новости

Познер о скандале на «Минуте славы»: он был раздут

РИГА, 20 мар — РИА Новости. Журналист Владимир Познер считает, что скандал на шоу Первого канала «Минута славы», который разгорелся в связи с комментариями членов жюри по поводу выступления инвалида без одной ноги, был раздут.

Источник: РИА Новости

«Я как считал, так и считаю! И мнения я своего не изменил. Это не есть какое-то мое высокомерие или плохое отношение к таким людям. Я уже говорил, это хорошо, что они (люди с ограниченными возможностями) активны, но, черт возьми, как только к ним начинается это повышенное внимание — это уже нечестная борьба. Люди с физическими недостатками должны понимать, что на них сморят не так, как на всех остальных, и это неправильно, я считаю», — сказал Познер в эфире латвийской радиостанции Baltkom.

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Я извинился потом перед этим парнем, он был неприветлив и сказал, что больше не будет участвовать в шоу. Я ему пожелал удачи, и мы разошлись. Мое высказывание вызвало уйму возмущения, многие лица начали этим педалировать, дабы врезать мне. Лучше бы говорили о том, в каких условиях вообще живут эти инвалиды, давайте называть их так
Владимир ПознерЖурналист

Ранее члены жюри программы «Минута славы» на Первом канале Владимир Познер и Рената Литвинова раскритиковали выступление инвалида без одной ноги, назвав это «запрещённым приемом». Позже они принесли ему свои извинения.

Комментарии
1
Миф
Мерзавец всё ещё пытается отмазаться? Не пройдет. Свой звериный оскал Познер показал всей стране.
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