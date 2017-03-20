Изменился размер платы за посещение Прибайкальского нацпарка
Размер платы за посещение Прибайкальского национального парка с 16 марта 2017 года составил 100 рублей.
Размер платы за посещение Прибайкальского национального парка с 16 марта 2017 года составил 100 рублей.
Напомним, ранее разрешение на проход по заповедной территории можно было приобрести за 90 рублей. Как сообщает
Бесплатно разрешение могут получить жители населенных пунктов, граничащих с территорией Прибайкальского национального парка. При этом оформлять бесплатное разрешение
Бесплатно посещать Прибайкальский национальный парк могут: дети в возрасте до 7 лет; инвалиды I и II групп и дети инвалиды, с сопровождающими;
Размер платы за посещение Прибайкальский национальный парк составляет 50% полной стоимости (50 рублей) для: пенсионеров; инвалидов III группы; многодетных семей, имеющих трех и более детей в возрасте до 16 лет; граждан, имеющих постоянную регистрацию в Иркутской области; учащихся всех форм обучения.
Напомним, для посещения Прибайкальского национального парка туристу нужно получить разрешение в администрации ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». За посещение взимается плата, размер которой определен приказом «Заповедного Прибайкалья» № 87 от