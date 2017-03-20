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04:28 (мск), источник: Baikal-info.ru

Изменился размер платы за посещение Прибайкальского нацпарка

Размер платы за посещение Прибайкальского национального парка с 16 марта 2017 года составил 100 рублей.

Напомним, ранее разрешение на проход по заповедной территории можно было приобрести за 90 рублей. Как сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», разрешение со скидкой в 50% могут получить все жители Иркутской области и все учащиеся образовательных учреждений, и т. ч. школьники, студенты-заочники и аспиранты.

Бесплатно разрешение могут получить жители населенных пунктов, граничащих с территорией Прибайкальского национального парка. При этом оформлять бесплатное разрешение по-прежнему обязательно, т.к. любой человек, находящийся на территории нацпарка без разрешения, нарушает режим особо охраняемой природной территории. Таких людей будут привлекать к административной ответственности.

Бесплатно посещать Прибайкальский национальный парк могут: дети в возрасте до 7 лет; инвалиды I и II групп и дети инвалиды, с сопровождающими; дети-сироты (до 18 лет); ветераны всех категорий, установленных Федеральным законом от 12.01.2005 № 5-ФЗ «О ветеранах»; Герои Советского Союза, Герои России; граждане, имеющие постоянную регистрацию в населенных пунктах, граничащих с территорией Прибайкальского национального парка, и их близкие родственники (супруг, супруга, родители, дети); волонтеры, пребывающие на территории национального парка в рамках договорных отношений с учреждением; сотрудники учреждения; партнерские организации в рамках соглашений.

Размер платы за посещение Прибайкальский национальный парк составляет 50% полной стоимости (50 рублей) для: пенсионеров; инвалидов III группы; многодетных семей, имеющих трех и более детей в возрасте до 16 лет; граждан, имеющих постоянную регистрацию в Иркутской области; учащихся всех форм обучения.

Напомним, для посещения Прибайкальского национального парка туристу нужно получить разрешение в администрации ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». За посещение взимается плата, размер которой определен приказом «Заповедного Прибайкалья» № 87 от 16.03.2017 и согласован с Министерством природных ресурсов и экологии РФ. Плата за посещение не является услугой, которую национальный парк оказывает туристам. Размещение, экскурсионное обслуживание и другие подобные услуги к плате за посещение не относятся и оплачиваются отдельно.

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