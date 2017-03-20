Пугающую жевательную резинку изымают из продажи в магазинах Хабаровска
Крайне сомнительные рекомендации «Five. Правда или действие» вызвали возмущение родителей по всей стране.
Крайне сомнительные рекомендации «Five. Правда или действие» вызвали возмущение родителей по всей стране.
Хабаровск, 20 марта, AmurMedia.
Жевательную резинку «Five. Правда или действие» с пугающим текстом на обертке изымают из продажи в хабаровских торговых сетях. По мнению родителей, а в отдельных регионах и правоохранительных органов, на обертках некоторых пластиков содержались вопросы, наводящие детей на мысли о самоубийстве, сообщает корр. ИА AmurMedia.
— На прошлой неделе нам поступила информация о срочном снятии с продажи от наших категорийных менеджеров. Мы сразу провели проверку, сняли весь этот товар, так что уже на прошлой неделе у нас его не было. А затем поступило официальное письмо от поставщика о том, что они отзывают товар, — сообщили в гипермаркете «Три кота» на Суворова.
— Этой жевательной резинки у нас уже нет. К нам обратились из правоохранительных органов по этому поводу, и теперь она из оборота изъята, — сообщили в минимаркете «8/11».
Однако так обстоит дело не во всех торговых точках, в некоторых о проблемах с жевательной резинкой «Five. Правда или действие» узнали от корреспондента агентства.
Напомним, внимание родителей, а затем и правоохранительных органов, и так взбудораженных всплеском подростковых самоубийств в связи с действиями «групп смерти», привлекли сомнительные послания, напечатанные на обертках пластиков. В рамках промоакции «Правда или действие» детям предлагалось поиграть, выполняя указанные на обертках команды. Причем среди них были как просто странные, например, «Действие: Весь день поворачивайся строго на 90 градусов. Брось вызов друзьям!», так и небезопасные «Действие: Заберись на самую высокую точку и сделай селфи. Выложи его в сеть. Брось вызов друзьям!». Были и откровенно пугающие: «Правда: Что точно надо успеть сделать перед смертью? Поделись ответом с друзьями#5ПравдаилиДействие», «Если бы сегодня был последним днем твоей жизни, как бы ты его провел (а)? Поделись ответом с друзьями#5ПравдаилиДействие».
После того как в разных регионах страны родители детей, приобретших жевательную резинку, стали обращаться в правоохранительные органы с требованием провести проверку и наказать виновных, сомнительный товар начали изымать из продажи.
В Хабаровске, как рассказали горожане, в минувшую субботу в ряде школ в повестку родительских собраний был экстренно включен пункт о профилактике подростковых самоубийств, где также фигурировала «Five. Правда или действие».
По данным газеты «Коммерсант», компания Mars, являющаяся собственником бубльгумовского