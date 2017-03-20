Пугающую жевательную резинку изымают из продажи в магазинах Хабаровска

Хабаровск, 20 марта, AmurMedia.

Жевательную резинку «Five. Правда или действие» с пугающим текстом на обертке изымают из продажи в хабаровских торговых сетях. По мнению родителей, а в отдельных регионах и правоохранительных органов, на обертках некоторых пластиков содержались вопросы, наводящие детей на мысли о самоубийстве, сообщает корр. ИА AmurMedia.

— На прошлой неделе нам поступила информация о срочном снятии с продажи от наших категорийных менеджеров. Мы сразу провели проверку, сняли весь этот товар, так что уже на прошлой неделе у нас его не было. А затем поступило официальное письмо от поставщика о том, что они отзывают товар, — сообщили в гипермаркете «Три кота» на Суворова.

— Этой жевательной резинки у нас уже нет. К нам обратились из правоохранительных органов по этому поводу, и теперь она из оборота изъята, — сообщили в минимаркете «8/11».

Однако так обстоит дело не во всех торговых точках, в некоторых о проблемах с жевательной резинкой «Five. Правда или действие» узнали от корреспондента агентства.

Напомним, внимание родителей, а затем и правоохранительных органов, и так взбудораженных всплеском подростковых самоубийств в связи с действиями «групп смерти», привлекли сомнительные послания, напечатанные на обертках пластиков. В рамках промоакции «Правда или действие» детям предлагалось поиграть, выполняя указанные на обертках команды. Причем среди них были как просто странные, например, «Действие: Весь день поворачивайся строго на 90 градусов. Брось вызов друзьям!», так и небезопасные «Действие: Заберись на самую высокую точку и сделай селфи. Выложи его в сеть. Брось вызов друзьям!». Были и откровенно пугающие: «Правда: Что точно надо успеть сделать перед смертью? Поделись ответом с друзьями#5ПравдаилиДействие», «Если бы сегодня был последним днем твоей жизни, как бы ты его провел (а)? Поделись ответом с друзьями#5ПравдаилиДействие».

После того как в разных регионах страны родители детей, приобретших жевательную резинку, стали обращаться в правоохранительные органы с требованием провести проверку и наказать виновных, сомнительный товар начали изымать из продажи.

В Хабаровске, как рассказали горожане, в минувшую субботу в ряде школ в повестку родительских собраний был экстренно включен пункт о профилактике подростковых самоубийств, где также фигурировала «Five. Правда или действие».