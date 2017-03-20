Рейтинг Трампа упал до рекордно низкого уровня

Деятельность политического лидера поддерживают 37 процентов опрошенных, 58 процентов не поддерживают. 22 января, когда был проведен первый подобный сбор данных, число положительно и отрицательно отозвавшихся о работе Трампа американцев было равным — по 45 процентов.