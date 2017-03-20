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05:17 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровские школьники на несколько дней станут студентами

Школьники из краевой столицы на несколько дней станут студентами.

Цикл специальных мероприятий организуют в Хабаровском государственном университете экономики и права, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу вуза.

С 27 по 29 марта в университете пройдут мастер-классы, ролевые и деловые игры, тренинги и дебаты. У школьников будет возможность увидеть учебный процесс изнутри и познакомиться со спецификой отдельных профилей подготовки. Также участники мероприятия смогут заработать дополнительные баллы. При поступлении в ХГУЭП они будут суммироваться с баллами по ЕГЭ.

«Участникам программы выдается зачетная книжка, которая в дальнейшем может стать частью портфолио выпускника. При поступлении в ХГУЭП этот опыт будет рассматриваться как один из результатов индивидуальных достижений абитуриента, которые учитываются при поступлении», — рассказала начальник отдел формирования контингента ХГУЭП Марина Баку.

Чтобы принять участие в программе, необходимо пройти регистрацию на сайте. Там же можно выбрать интересующие занятия.

Мероприятие стартует 27 марта в 10:00.

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