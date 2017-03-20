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07:37 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Спасатели следят за порядком на дачах новосибирцев с помощью квадрокоптеров

Спасатели провели рейдовые мероприятия в СНТ «Дружба», расположенное в Бердске, они пообещали проводить проверки до окончания дачного сезона, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по НСО.

Спасатели следят за порядком на дачах новосибирцев с помощью квадрокоптеров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по НСО.

В воскресенье, 19 марта, спасатели провели рейдовые мероприятия в СНТ «Дружба», расположенное в Бердске. Проверки проводятся из-за участившихся случаев возникновения пожаров в садовых обществах и гибели людей. Профилактическая работа была направлена на разъяснение дачникам правил пожарной безопасности в быту, безопасного использования электрообогревательных приборов и печного отопления, при этом особое внимание уделялось местам проживания социально-незащищенных и неблагополучных граждан. .

«Был задействован беспилотный летательный аппарат вертолетного типа — квадрокоптер, с помощью которого фиксировались участки, на которых топятся печи, а также находятся люди», — отметили спасатели.

Из 360 дачных домов в 50 из них собственники проживают постоянно, еще 13 участков, где находились люди, были выявлены после применения беспилотника.

«Подобные профилактические мероприятия будут проводиться вплоть до окончания дачного сезона», — пообещали сотрудники МЧС.

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