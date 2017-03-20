Спасатели следят за порядком на дачах новосибирцев с помощью квадрокоптеров
Спасатели провели рейдовые мероприятия в СНТ «Дружба», расположенное в Бердске, они пообещали проводить проверки до окончания дачного сезона, сообщает
Спасатели провели рейдовые мероприятия в СНТ «Дружба», расположенное в Бердске, они пообещали проводить проверки до окончания дачного сезона, сообщает
Спасатели следят за порядком на дачах новосибирцев с помощью квадрокоптеров, сообщает
В воскресенье, 19 марта, спасатели провели рейдовые мероприятия в СНТ «Дружба», расположенное в Бердске. Проверки проводятся
«Был задействован беспилотный летательный аппарат вертолетного типа — квадрокоптер, с помощью которого фиксировались участки, на которых топятся печи, а также находятся люди», — отметили спасатели.
Из 360 дачных домов в 50 из них собственники проживают постоянно, еще 13 участков, где находились люди, были выявлены после применения беспилотника.
«Подобные профилактические мероприятия будут проводиться вплоть до окончания дачного сезона», — пообещали сотрудники МЧС.