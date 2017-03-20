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05:34 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Потепление до +9°C придет в Красноярск в конце недели

Тепло порадует горожан ближе к выходным.

В начале предстоящей недели в Красноярске будет прохладно и ветрено. Однако к выходным в город придет потепление.

По данным портала Gismeteo.ru, в понедельник, 20 марта, столбики термометров опустятся до −7…−10°C. Ближе к вечеру в городе потеплеет до +1°C. Ветер юго-западный с порывами до 2 м/с.

Во вторник, 21 марта, синоптики прогнозируют до −7…−9°C. Днем температура воздуха поднимется до +2°C. Ветер слабый, с порывами до 1 м/с.

В среду, 22 марта, ожидается переменчивая погода. В первой половине дня метеорологи обещают до -9°C, однако уже ближе к вечеру в город придет небольшое потепление до +2°C. Ветер северо-западный до 4 м/с.

Отметим, синоптики красноярского Гидрометцентра обещают, что уже в конце недели в городе потеплеет до +9°C. Теплая весенняя погода продержится до конца марта.

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