В Новосибирске появится нейромедцентр для изучения депрессий

На базе НГУ появится «НейроНет центр»: он объединит медицинские учреждения и научные лаборатории. Новосибирские специалисты планируют проводить национальные исследования депрессии и тревожных расстройств, где основную часть займет стимуляция мозга при депрессии. Вторым направлением работы станет изучение нейродегенеративных заболеваний, например болезней Паркинсона и Альцгеймера.

Официально диагноз «депрессия» в России не ставят, однако признаки меланхолии можно увидеть на МРТ головного мозга. Тех, кому не помогают лекарства, будут выводить из опасного состояния немедикаментозными методами, например, электросудорожной терапией.

В связи с развитием технологий появляются новые понятия, связанные с депрессией. В 2013 году Оксфордский словарь ввел термин FOMO (англ. Fear of missing out) — страх потерять информацию: человек не может выключиться из сети и живет в виртуальном пространстве, еще глубже погружаясь в свои переживания.

«Это называется страх потерять информацию, страх упущенной выгоды. Что это значит? Они вместо того, чтобы заниматься любовью, каждый смотрит в свой телефон. Человек не может выключиться из сети. И это чрезвычайно серьезная проблема, это ухудшает резко состояние пациента», — рассказал заведующий кафедрой нейронаук НГУ Любомир Афтанас.

Добавим, по данным министерства здравоохранения Новосибирской области, в 2016 году в регионе было зарегистрировано почти 4 тысячи невротических расстройств и около 1 700 аффективных, половина из которых — у женщин.

«Среди мужчин больше распространены заболевания, которые приводят к нарушению когнитивной сферы — например, шизофрения. А вот женщины чаще имеют аффективные психические расстройства, связанные со сбоями в эмоциональной сфере», — поясняет Афтанас.

Депрессивное расстройство характеризуется рядом признаков: снижением настроения и интереса к получению удовольствия, потерей веса, проблемами со сном, психомоторным возбуждением или торможением, непрерывным ощущением усталости и потери энергии, беспомощности и ничтожности, которое впоследствии переходит в чувство вины.