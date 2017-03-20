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05:52 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Четверо кандидатов поборются за пост ректора «политеха» в Иркутске

В конце марта кандидатуры согласуют с министерством образования РФ.

Источник: IrkutskMedia.ru

Ученый совет ИРНИТУ утвердил список претендентов на должность ректора. За пост поборются исполняющий обязанности ректора Михаил Корняков, советник ректор по экономике Дмитрий Огнев, директор Института металлургии и химической технологии имени Леонова Евгений Анциферов и заведующий кафедрой квантовой физики и нанотехнологий ИРНИТУ Александр Афанасьев. В конце марта документы кандидатов отправят на согласование в министерство образования РФ. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу вуза.

Также на пост ректора претендентовал профессор, совместитель на кафедре сопротивления материалов и строительной механики ИРНИТУ, директор учебного центра «Компьютерные технологии инженерного анализа» ИрГУПС Анатолий Пыхалов, однако он не прошел по требованиям.

«Кандидат должен быть не старше 65 лет, с высшим профессиональным образованием, обладать ученой степенью, ученым званием, стаж научной или научно-педагогической работы должен быть не менее пяти лет. Также кандидат должен соответствовать квалификационным требованиям (дополнительное профессиональное образование — государственное и муниципальное управление, управление персоналом, управление проектами, менеджмент в экономике)», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, министерство образования и науки РФ направило в ИРНИТУ письмо, которым проинформировало ученый совет вуза о проведении новой процедуры выдвижения кандидатур на должность ректора и новых выборах ректора университета. Минобрнауки определило начало данной процедуры — не позднее 25 января 2017 года.

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