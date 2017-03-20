Девушку из ЗКО признали главной красавицей Казахстана
В Астане прошел конкурс «Қазақ аруы-2017».
В Астане прошел конкурс «Қазақ аруы-2017».
В Астане выбрали самую красивую девушку. Победительницей конкурса «Қазақ аруы-2017» стала 19-летняя Нургуль Асанова из
Первое место заняла Зуxра Сайпи из Кызылординской области, второе — Гулжанат Жұмажанова из Актюбинской области и третье место у Айгерим Орынбековой, представляющей Карагандинскую область, сообщает телеканал «Хабар 24».
Всего в финале участвовали 16 красавиц.
«Это реально было неожиданно,
Конкурс состоял их трех этапов: дефиле в нарядах от отечественных кутюрье, демонстрация творческих способностей и этап «вопрос-ответ», где участницы показали, насколько хорошо знают казахские национальные традиции и обычаи.
Все участницы, помимо их интеллектуальных способностей, должны были обладать приятными физическими данными и длинными волосами, ростом не менее 170 см, пишет Newtimes.kz.
Оценивали девушек известный тележурналист Айгуль Мукей, отечественная оперная дива Майра Мухамедкызы, дизайнер Аида Кауменова, «Қазақстан барысы» Бейбіт Ыстыбаев, поэт Несипбек Айтулы, замепредседателя правления АО «Агентство «Хабар» Ринат Кертаев, обладательница
Председателем коллегии будет депутат Сената Парламента РК, общественный деятель Бирганым Айтимова.