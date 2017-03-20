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06:13 (мск), источник: ТАСС

Дождь и до восьми градусов тепла ожидаются в столичном регионе

Ветер восточной четверти 4−9 м/с.

Источник: Reuters

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Облачная и дождливая погода ожидается в Московском регионе, сообщили в Росгидромете.

«Температура воздуха в Москве составит плюс 5−7 градусов, по области — от 3 до 8 градусов тепла. Ветер восточной четверти 4−9 м/с», — сказал представитель метеослужбы.

Во вторник будет облачно с прояснениями и небольшими осадками. Ночью в столице — около нуля градусов, в Подмосковье — от минус 3 до плюс 2 градусов. Днем в Москве — плюс 6−8 градусов, по области — от плюс 3 до плюс 8 градусов. Ветер южной четверти 5−10 м/с.

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