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06:10 (мск), источник: Губерния онлайн

Предельно допустимая концентрация взвешенных веществ превышена в Хабаровске

Воздух загрязнен в районе перекрестка улиц Большой и Воронежской.

Источник: Губерния онлайн

Метеорологи зафиксировали превышение ПДК по взвешенным частицам (пыль, зола, сажа, сульфаты, нитраты) в Железнодорожном районе Хабаровска, сообщает портал «Губерния».

«Превышение зафиксировано в 1,4 раза. Отклонение от нормы наблюдается в районе перекрестка улицы Большой и Воронежской. Это объясняется интенсивным движением транспорта», — сообщила начальник центра мониторинга загрязнения окружающей среды Хабаровского гидрометцентра Татьяна Гусева.

Несмотря на то, что многие горожане отмечали запах гари, превышения ПДК оксида углерода (угарного газа) зафиксировано не было.

«Как таковой задымленности мы не отмечаем. Запах гари в воздухе объясняется испарениями за счет смены температурного режима. Содержание оксида углерода в воздухе находится в пределах нормы. Наибольшая концентрация угарного газа отмечается в районе улицы Архангельской, 50 (микрорайон Пятая площадка)», — добавила сотрудник гидрометцентра.

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