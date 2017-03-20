Введение запрета на вылов омуля на Байкале ожидается в начале 2018 года

Запрет на промышленный вылов омуля на Байкале планируют ввести с начала 2018 года. Ограничение предполагается ввести на три года, впоследствии правительство будет уточнять сроки. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на «Интерфакс».

На сайте для проектов нормативно-правовых актов разместили приказ о несении изменений в правила рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна.

«Обсуждение проекта будет идти месяц, потом передадим его в Минсельхоз, у которого рассмотрение занимает 45 дней, а затем уже — в Минюст», — сказал руководитель Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства Виталий Молоков.

Директор Байкальского филиала ФГБНУ «Госрыбцентр» Владимир Петерфельд отметил, что запрет будет введен с 2018 года, а не со второй половины 2017 года. На текущий год уже распределены квоты на промышленный вылов омуля, для Иркутской области это — 60 тонн, для Бурятии — 540 тонн.

«Вряд ли такая вероятность есть. Это нелогично. Жители Иркутска выходят на вылов омуля в августе-сентябре, а Бурятия к этому времени уже заканчивает вылов », — подчеркнул Владимир Петерфельд.

С 2007—2008 года специалисты наблюдают тенденцию к сокращению биомассы омуля и количества заходящих на нерест производителей омуля.

Напомним, что Минсельхоз Иркутской области распределило выделенные квоты на добычу байкальского омуля на 2017 год. Для осуществления промышленного рыболовства на озере Байкал выделено 61,2 тонн омуля. Квоты на вылов рыбы получили 25 юридических лиц и предпринимателей, проживающих на территории муниципальных образований, прилегающих к Байкалу. Квота на вылов для Иркутской области была уменьшена на этот год в сравнении с предыдущим более чем в три раза.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что ловлю омуля могут запретить на озере Байкал со следующего года для сохранения его популяции. Программой предусмотрено установление запрета с 2017 по 2019 годы с одновременным усилением рыбоохранных мероприятий и увеличением объемов искусственного воспроизводства байкальского омуля. Федеральное агентство по рыболовству рассмотрело обращение депутата ГД РФ Николая Николаева по вопросу состояния запасов омуля в озере.