Потепление до +5 градусов ожидается в Новосибирске
В Новосибирске на неделе температура воздуха днем составит +1°C, однако к выходным столбик термометра поднимется до +5 °C, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Погода».
В Новосибирске на неделе температура воздуха днем составит +1°C, однако к выходным столбик термометра поднимется до +5 °C, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Погода».
По данным сервиса «Яндекс. Погода», днем в понедельник столбик термометра покажет +1°C, пасмурно.
В ночь на вторник температура составит -6°C, днем +1°C, облачно с прояснениями.
В ночь на среду столбик термометра покажет -7°C, днем +1°C, облачно с прояснениями.
Ночью в четверг температура составит -11°C, днем -1°C, облачно.
По прогнозу «Gismeteo», днем в понедельник столбик термометра покажет +1°C, ясно.
В ночь на вторник температура составит -11°C, днем +2°C, ясно.
В ночь на среду столбик термометра покажет -10°C, днем +2°C, ясно.
Ночью в четверг температура составит -11°C, днем +2°C, ясно.
На выходных, согласно сервису «Яндекс. Погода», температура воздуха днем повысится до +5.