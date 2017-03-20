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07:27 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Потепление до +5 градусов ожидается в Новосибирске

В Новосибирске на неделе температура воздуха днем составит +1°C, однако к выходным столбик термометра поднимется до +5 °C, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Погода».

По данным сервиса «Яндекс. Погода», днем в понедельник столбик термометра покажет +1°C, пасмурно.

В ночь на вторник температура составит -6°C, днем +1°C, облачно с прояснениями.

В ночь на среду столбик термометра покажет -7°C, днем +1°C, облачно с прояснениями.

Ночью в четверг температура составит -11°C, днем -1°C, облачно.

По прогнозу «Gismeteo», днем в понедельник столбик термометра покажет +1°C, ясно.

В ночь на вторник температура составит -11°C, днем +2°C, ясно.

В ночь на среду столбик термометра покажет -10°C, днем +2°C, ясно.

Ночью в четверг температура составит -11°C, днем +2°C, ясно.

На выходных, согласно сервису «Яндекс. Погода», температура воздуха днем повысится до +5.

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