На одном из уличных спорткомплексов нашли опасный тренажер

Занятия спортом одного из омичей едва не закончились плачевно. Омич Илья Торговкин предупреждает жителей города об опасном для жизни тренажере. Юноша рассказал о грозящей опасности в паблике «ЧП Омск».

На одном из тренажеров на улице Набережная Тухачевского, предназначенных для разных упражнений, в том числе и жимов лежа, обнаружен серьезный дефект. Тренажер покрылся огромными трещинами на трубе, которая держит вес.

«Если эта конструкция рухнет на пользователя, то либо крайне тяжелые травмы либо смерть обеспечены, 100 или больше килограмм железа на голову», — предупреждает юноша.

Спортсмен добавляет, что сама конструкция тренажера изначально неблагонадежна, поскольку рабочий вес не подстрахован никаким усилением конструкции. Омич предупреждает: работать с этим тренажером очень опасно.