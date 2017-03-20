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07:25 (мск), источник: Om1.ru

На одном из уличных спорткомплексов нашли опасный тренажер

Тренажер покрылся трещинами. Тяжелые конструкции могут в любой момент упасть на любителей спорта и физкультуры, занимающихся на данном тренажере.

Занятия спортом одного из омичей едва не закончились плачевно. Омич Илья Торговкин предупреждает жителей города об опасном для жизни тренажере. Юноша рассказал о грозящей опасности в паблике «ЧП Омск».

На одном из тренажеров на улице Набережная Тухачевского, предназначенных для разных упражнений, в том числе и жимов лежа, обнаружен серьезный дефект. Тренажер покрылся огромными трещинами на трубе, которая держит вес.

«Если эта конструкция рухнет на пользователя, то либо крайне тяжелые травмы либо смерть обеспечены, 100 или больше килограмм железа на голову», — предупреждает юноша.

Спортсмен добавляет, что сама конструкция тренажера изначально неблагонадежна, поскольку рабочий вес не подстрахован никаким усилением конструкции. Омич предупреждает: работать с этим тренажером очень опасно.

Отметим, спортивный комплекс был установлен на Набережной Тухачевского недавно — в прошлом году, к 300-летию Омска. В комментариях омичи сообщили, что на опасном тренажере уже разместили предупреждение для любителей физкультуры и спорта.

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