На берегу Ушаковки в Иркутске убрали стихийную свалку

Стихийную свалку на берегу реки Ушаковка в Иркутске убрали после обращения активистов Общероссийского народного фронта в администрацию города. Как 20 марта 2017 года сообщила пресс-служба организации, неделю назад после обращения иркутян свалка была нанесена на интерактивную карту проекта «Генеральная уборка». После этого было направлено письмо в администрацию Иркутска с просьбой определить ответственных и организовать уборку, а 17 марта активисты ОНФ вновь посетили это место и убедились, что здесь уже наведен порядок.

«На примере этой свалки хорошо видно, как работает проект “Генеральная уборка”. Почти в самом центре города на площади нескольких сотен квадратных метров находились кучи мусора, а в некоторых местах мусор лежал на расстоянии всего 1 м от уреза воды. Вначале отметка этой свалки на интерактивной карте была красной. Затем, когда региональное отделение направило запросы по этой свалке в администрацию города, отметка стала оранжевой. И вот теперь, когда свалка убрана и берег в этом месте полностью очистили от мусора, отметка на карте стала зеленой — это и есть тот результат, к которому мы стремимся в ходе проекта. В нашем регионе появилась первая зеленая отметка», — рассказал координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Сергей Апанович. По его словам, власти Иркутска оперативно отреагировали на обращение общественников и приняли необходимые меры. Кроме того, внимание на проблему обратили в министерстве природных ресурсов области.

Как ранее рассказали активисты ОНФ, в региональное отделение организации обратились жители домов нескольких улиц, расположенных у одного из крупных рынков автозапчастей. Люди сообщили, что в нескольких метрах от реки находятся автосервисы, которые захламляют отходами и мусором берег реки. В этом районе у горожан нет места для прогулок с детьми, берег теряет свою живописность и привлекательность и ухудшается экологическая ситуация в целом. Общественники опасались, что при таянии снега и льда весь накопившийся мусор попадет в реку. Активисты ОНФ Дарья Исаева и Джамиля Алирзаева по итогам рейда рассказали, что гора мусора образовалась вследствие работы рынка, поскольку увидели банки, коробки и пластиковые упаковки от автозапчастей, бытовой мусор, заметили потеки автомасел.

По данным активистов ОНФ, подобных свалок разного масштаба в Иркутской области насчитывается несколько сотен. Общественники подчеркнули, что проект ОНФ «Генеральная уборка» направлен на последовательную борьбу с незаконными, стихийными свалками и серыми мусорными полигонами. Сергей Апанович напомнил, что проект ОНФ приурочен к Году экологии и организован в соответствии с предложением президента России Владимира Путина, которое прозвучало на «Форуме действий» ОНФ в конце 2016 года.

Напомним, в 2017 году стартовал комплексный проект Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка». Его основным инструментом является интерактивная карта свалок. Любой пользователь, зайдя на сайт kartasvalok.ru, может обозначить незаконный полигон, стихийную свалку, прикрепить фото- и видеоинформацию, а также принять участие в ликвидации мусорных объектов. По каждой свалке общественники отправляют запросы в местные администрации и надзорные органы.