Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Чиповская на руках у Бортко, Чадов с мамой: премьера «О любви»
Стали известны подробности убийства директора Роскосмоса в СИЗО
Бракоразводный процесс в РФ, за которым пристально следил мир
Наталья Поклонская снова оказалась в центре громкой истории
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
8-месячная девочка поражает всех копной волос на голове
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды
Дачные кооперативы в России будут упразднены
В России поменяют расчет квартплаты
Трамп описал Путина двумя словами
"Поезд ушел": в РФ ответили главе МИД Украины
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Чтобы завести друзей, женщинам не нужен алкоголь
Китаянка удивила врачей «марсианскими глазами»
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса»
В сеть попали фотографии нового «бюджетника» Kia
Фоторепортажи
16Неслабый пол
10Освобожденная Пальмира
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
12Первая женщина в космосе
06:35 (мск), источник: Baikal-info.ru

На берегу Ушаковки в Иркутске убрали стихийную свалку

Стихийную свалку в Иркутске убрали после обращения активистов ОНФ.

Стихийную свалку на берегу реки Ушаковка в Иркутске убрали после обращения активистов Общероссийского народного фронта в администрацию города. Как 20 марта 2017 года сообщила пресс-служба организации, неделю назад после обращения иркутян свалка была нанесена на интерактивную карту проекта «Генеральная уборка». После этого было направлено письмо в администрацию Иркутска с просьбой определить ответственных и организовать уборку, а 17 марта активисты ОНФ вновь посетили это место и убедились, что здесь уже наведен порядок.

«На примере этой свалки хорошо видно, как работает проект “Генеральная уборка”. Почти в самом центре города на площади нескольких сотен квадратных метров находились кучи мусора, а в некоторых местах мусор лежал на расстоянии всего 1 м от уреза воды. Вначале отметка этой свалки на интерактивной карте была красной. Затем, когда региональное отделение направило запросы по этой свалке в администрацию города, отметка стала оранжевой. И вот теперь, когда свалка убрана и берег в этом месте полностью очистили от мусора, отметка на карте стала зеленой — это и есть тот результат, к которому мы стремимся в ходе проекта. В нашем регионе появилась первая зеленая отметка», — рассказал координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Сергей Апанович. По его словам, власти Иркутска оперативно отреагировали на обращение общественников и приняли необходимые меры. Кроме того, внимание на проблему обратили в министерстве природных ресурсов области.

Как ранее рассказали активисты ОНФ, в региональное отделение организации обратились жители домов нескольких улиц, расположенных у одного из крупных рынков автозапчастей. Люди сообщили, что в нескольких метрах от реки находятся автосервисы, которые захламляют отходами и мусором берег реки. В этом районе у горожан нет места для прогулок с детьми, берег теряет свою живописность и привлекательность и ухудшается экологическая ситуация в целом. Общественники опасались, что при таянии снега и льда весь накопившийся мусор попадет в реку. Активисты ОНФ Дарья Исаева и Джамиля Алирзаева по итогам рейда рассказали, что гора мусора образовалась вследствие работы рынка, поскольку увидели банки, коробки и пластиковые упаковки от автозапчастей, бытовой мусор, заметили потеки автомасел.

По данным активистов ОНФ, подобных свалок разного масштаба в Иркутской области насчитывается несколько сотен. Общественники подчеркнули, что проект ОНФ «Генеральная уборка» направлен на последовательную борьбу с незаконными, стихийными свалками и серыми мусорными полигонами. Сергей Апанович напомнил, что проект ОНФ приурочен к Году экологии и организован в соответствии с предложением президента России Владимира Путина, которое прозвучало на «Форуме действий» ОНФ в конце 2016 года.

Напомним, в 2017 году стартовал комплексный проект Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка». Его основным инструментом является интерактивная карта свалок. Любой пользователь, зайдя на сайт kartasvalok.ru, может обозначить незаконный полигон, стихийную свалку, прикрепить фото- и видеоинформацию, а также принять участие в ликвидации мусорных объектов. По каждой свалке общественники отправляют запросы в местные администрации и надзорные органы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Шойгу отметил прогресс в российско-японских отношениях
Конгресс США не нашел доказательств связи команды Трампа с РФ
В МВД приравняли к украинским паспорта жителей ДНР и ЛНР
Трамп раскритиковал поведение Ким Чен Ына
НБУ: российские госбанки на Украине ведут переговоры о продаже
Минюст внесет поправки в статью УК РФ о нарушениях на митингах
В ходе беспорядков в Париже полиция применила слезоточивый газ
Спорт
20-й тур РФПЛ: ЦСКА и «Зенит» сокращают отставание от «Спартака» Главные события тура произошли в Москве, Грозном и Санкт-Петербурге: субботняя ничья «Спартака» с «Локо» дала шанс ЦСКА и «Зениту» приблизиться к лидеру
Авто
Fiat сделал очередную сексуальную рекламу Итальянский Fiat периодически радует нас интересными рекламными роликами. И чаще всего они носят сексуальный подтекст
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении» Певец также отметил, что лично не знаком с певицей, которая будет представлять Россию на международном песенном конкурсе
Недвижимость
Эксперты назвали цену дешевого съемного жилья в Москве
Квартиры с видом на водоем: где искать и сколько стоят
Дачные кооперативы в России будут упразднены
В России поменяют расчет квартплаты
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией Певица упала с лестницы на светском мероприятии.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь