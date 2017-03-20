Жители Новосибирска вышли на митинг против повышения тарифов ЖКХ

Как сообщает ТАСС со ссылкой на городскую администрацию, всего в акции протеста приняли участие более 2,5 тыс. человек, хотя было заявлено 1,5 тыс. участников. Это уже пятый по счету подобный митинг с декабря 2016 года.

Митинг против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги состоялся в центре Новосибирска на площади Ленина в воскресенье. Организаторы приглашали на митинг полпреда президента РФ в СФО Сергея Меняйло, губернатора Владимира Городецкого и Анатолия Локтя, но те на акцию не пришли.

Участники митинга заявили, что власти и ресурсоснабжающие организации так и не представили экономических обоснований для роста тарифов. Митингующие заявили о недоверии губернатору: под обращением к нему поставили подписи 4,7 тыс. человек, из них больше 3 тыс. человек — непосредственно на митинге.

«Если губернатор не отменит свое решение в разумный срок, протест будет политизироваться дальше. 25 марта на площадь Ленина выходят пенсионеры — по нашей информации, под лозунгом “Городецкого — в отставку!”. В течение трех месяцев настроения горожан буквально электризуются, с недавних пор тема повышения тарифов обсуждается ежедневно. Думаю, что протестных групп станет больше», — предположил один из организаторов митинга Сергей Дьячков.

Как сообщалось, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий подписал постановление «Об установлении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Новосибирской области на 2017 год», предусматривающее увеличение допустимого роста платы жителей за коммунальные услуги в Новосибирске с 1 июля по 31 декабря 2017 года на 15%.

В Новосибирске холодная вода станет дороже на 20%, водоотведение — на 20,1%, горячая вода — на 15,9%, отопление — на 14,9%, электроснабжение — на 2,9%, газ — на 3,9%.

Прокуратура региона проводит проверку обоснованности повышения тарифов. По словам прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева, выявлены некоторые нарушения.