Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Поклонская сыграла «Мурку» в шоу «Прожекторперисхилтон»
В США три женщины ослепли из-за лечения стволовыми клетками
Дачные кооперативы в России будут упразднены
Российские биологи нашли причину гипертонии
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Золотая лихорадка. Как цианид и бактерии помогают старателямПодробности битвы за золото, которого вечно мало и вечно нужно больше
Муж Ксении Бородиной наконец-то показал в сети лицо младшей дочки
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
"Поезд ушел, Климкин": в РФ иронично ответили главе МИД Украины
WT: Обама – лучшее, что случилось с оборонкой РФ
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
В США взялись за Украину: готовятся перекраивать экономику - СМИ
"Отвоевали из РФ": Киев про Крым и Донбасс
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса»
В сеть попали фотографии нового «бюджетника» Kia
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
10Фестиваль весны в Индии
10Освобожденная Пальмира
8Тайский День слона
07:28 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Жители Новосибирска вышли на митинг против повышения тарифов ЖКХ

В Новосибирске холодная вода станет дороже на 20%

Митинг против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги состоялся в центре Новосибирска на площади Ленина в воскресенье. Организаторы приглашали на митинг полпреда президента РФ в СФО Сергея Меняйло, губернатора Владимира Городецкого и Анатолия Локтя, но те на акцию не пришли.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на городскую администрацию, всего в акции протеста приняли участие более 2,5 тыс. человек, хотя было заявлено 1,5 тыс. участников. Это уже пятый по счету подобный митинг с декабря 2016 года.

Участники митинга заявили, что власти и ресурсоснабжающие организации так и не представили экономических обоснований для роста тарифов. Митингующие заявили о недоверии губернатору: под обращением к нему поставили подписи 4,7 тыс. человек, из них больше 3 тыс. человек — непосредственно на митинге.

«Если губернатор не отменит свое решение в разумный срок, протест будет политизироваться дальше. 25 марта на площадь Ленина выходят пенсионеры — по нашей информации, под лозунгом “Городецкого — в отставку!”. В течение трех месяцев настроения горожан буквально электризуются, с недавних пор тема повышения тарифов обсуждается ежедневно. Думаю, что протестных групп станет больше», — предположил один из организаторов митинга Сергей Дьячков.

Как сообщалось, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий подписал постановление «Об установлении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Новосибирской области на 2017 год», предусматривающее увеличение допустимого роста платы жителей за коммунальные услуги в Новосибирске с 1 июля по 31 декабря 2017 года на 15%.

В Новосибирске холодная вода станет дороже на 20%, водоотведение — на 20,1%, горячая вода — на 15,9%, отопление — на 14,9%, электроснабжение — на 2,9%, газ — на 3,9%.

Прокуратура региона проводит проверку обоснованности повышения тарифов. По словам прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева, выявлены некоторые нарушения.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Жители Омска продолжают жаловаться на запах этилмеркаптана
Шойгу заявил о прогрессе в отношениях России и Японии
Конгресс США не нашел доказательств связи команды Трампа с РФ
В МВД приравняли к украинским паспорта жителей ДНР и ЛНР
Рейтинг Трампа упал до рекордно низкого уровня
НБУ: российские госбанки на Украине ведут переговоры о продаже
Минюст внесет поправки в статью УК РФ о нарушениях на митингах
В ходе беспорядков в Париже полиция применила слезоточивый газ
Спорт
20-й тур РФПЛ: ЦСКА и «Зенит» сокращают отставание от «Спартака» Главные события тура произошли в Москве, Грозном и Санкт-Петербурге: субботняя ничья «Спартака» с «Локо» дала шанс ЦСКА и «Зениту» приблизиться к лидеру
Авто
Fiat сделал очередную сексуальную рекламу Итальянский Fiat периодически радует нас интересными рекламными роликами. И чаще всего они носят сексуальный подтекст
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении» Певец также отметил, что лично не знаком с певицей, которая будет представлять Россию на международном песенном конкурсе
Недвижимость
Китайцы заинтересовались жильем на российских курортах
Стало известно, как будут сносить столичные девятиэтажки
Как правильно ухаживать за плиткой?
В России поменяют расчет квартплаты
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией Певица упала с лестницы на светском мероприятии.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь