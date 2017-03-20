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06:48 (мск), источник: Om1.ru

Запах газа сохранится на севере Омска до вторника

Метеорологи связывают это с погодными условиями: в городе прогнозируется штиль.

В воскресенье, 19 марта, в Центр управления в кризисных ситуациях омского МЧС поступило 40 жалоб на загрязнение воздуха. У главного управления МЧС по Омской области плохие новости: в районе северной промышленной зоны в Советском округе запах продержится до вторника — до 21 марта. По прогнозам метеорологов, здесь до 21 марта сохранится «режим № 1 (штиль)».

МЧС уведомляет, что специалисты продолжают брать и анализировать пробы воздуха. Задействованы в этом две передвижные лаборатории (гидрометеослужбы и Росприроднадзора), а также 18 стационарных постов.

Подозреваемый в выбросах до сих пор не установлен, хотя его поиски ведутся с 10 марта: именно тогда было возбуждено уголовное дело по статье «Загрязнение атмосферы».

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